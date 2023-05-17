“Dostlarla Akşam Yemeği“ oyunu ilk kez seyirciyle buluştu

House of Performance'ın (HOP) ilk oyunu "Dostlarla Akşam Yemeği"nin prömiyeri HOP Sahne'nde yapıldı

Yazar Donald Margulies'in yazdığı ve yönetmenliğini Özen Yula'nın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar yer alıyor.

Oyun, dört yakın arkadaşın yıllara dayanan dostluğunun içlerinden birinin ihanetiyle bozulmasını ve bütün dengelerin değişimini konu ediniyor.

Gösterim sonunda konuşan HOP Genel Sanat Yönetmeni Ozan Yula, İstanbul'a yeni bir kültür sanat merkezi kazandırmanın çok kolay olmadığını söyleyerek, "HOP'un ilk oyununu sahnelemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu değerli oyunculara çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu oyun çıkmazdı." ifadelerini kullandı.

Dekor tasarımı Almila Altunsoy, ışık tasarımı Ayşe Ayter, müziği ise Yiğit Güçlü ve Yusuf Mirishli tarafından yapılan oyun, 24 Mayıs ve 31 Mayıs'ta da HOP Sahne'de izleyiciyle buluşacak.