Dünya rekoru Edremit'te kırıldı

Edremit'te dünyanın en büyük kanarya ırk güzellik yarışması olarak tanınan "Uluslararası Yorkshire Kuş Güzellik Yarışması"nın 4'üncüsü Güre Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi.

Edremit Belediyesi ve Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü işbirliği ile düzenlenen Yorkshire türü kanarya meraklılarının dünyanın dört bir yanından izlemek için geldiği "4. EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması" yeniden dünya rekoruna imza attı. Güre Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya Amerika, Lübnan, Filistin, İtalya, İngiltere, Belçika ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcılar yer aldı. İngiltere'de yapılan Yorkshire yarışmalarına katılım 600 civarında iken Edremit'teki organizasyonda katılım 2000'leri buldu. Aynı zamanda dünyaca ünlü jüriler İngiltere'den Bob Pepper, Stephen Dominey, İrlanda'dan Steve Edmond, George McCracken, Belçika'dan Leon Lebrun'un yaptığı değerlendirmelerle en büyük olma ünvanının yanı sıra en kaliteli yarışma olması da dikkat çekti.

Dereceye girenlere ödülleri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan verdi. Başkan Arslan, "Dünyanın en büyük yarışmasının Edremit'te yapılmasından dolayı gururluyuz. Bu yarışmayla birlikte bölgemizde ciddi bir kış turizmi oluştuğunu da gözlemledik, gelecek yıllarda bu etkinliğimizi daha da geliştirmeyi istiyoruz. Dünya çapında ilgiyle takip edilen böylesine önemli bir etkinliği kentimizde düzenleyen derneklerimize ve yöneticilerine de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyesi Nezahat Salon, Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar katıldı.