Dünya Tiyatro Günü’nde “3 Nalla 1 At” oyununun galası yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yedinci oyunu “3 Nalla 1 At” 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında İsmet İnönü Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Galaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Dünya Tiyatro Günü’nde “3 Nalla 1 At” oyununun galası yapıldı
28 Mart 2023 Salı 10:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında “3 Nalla 1 At” adlı yedinci oyununun galasını İsmet İnönü Sahnesi’nde yaptı. Galaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. “Büyük İskender’in Atı” adıyla birçok kez sahnelenen, Stefan Tsanev’in kara mizah başyapıtı “3 Nalla 1 At” seyirciden büyük alkış aldı.
Oyun öncesinde Prof. Dr. Ayşegül Yüksel tarafından yazılan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ulusal bildirisiyle, Mısırlı tiyatro ve sinema oyuncusu Samiha Ayoub’un yazdığı uluslararası bildiri okundu.
 
Başkan Soyer’e teşekkür

Oyunun sonunda konuşan İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ederek sözlerine başladı. Başkan Soyer’in İzmir’i bir kültür kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda kurulan Şehir Tiyatroları’nın uzun yıllar sonra perde açmasının yıl dönümünde olunduğunu hatırlatan Erten, “Bu yaş gününde Sayın Başkan’ın bize eşlik etmesini rica ediyorum” dedi. Oyuncuların da yer aldığı kadroyla sahneye gelen Başkan Soyer, hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
Oyun biletleri satışta

Oyun, neoliberal sistemin ezdiği bir grup insanın, emperyalist güçlerden öğrendikleri yönetme biçimlerini birbirlerine karşı kullanmasını mizahi bir dille anlatıyor. Hüseyin Mevsim’in Türkçeye çevirdiği, Hatice Altan’ın yönettiği oyun, 6-7-8 Nisan tarihlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde sahnelenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ayrıca nisan ayı boyunca “Azizname” ve “Bahar Noktası” adlı oyunlarıyla da sahnede olacak. Oyunların biletleri kultursanat.izmir.bel.tr ve İzmir Şehir Tiyatroları gişelerinden alınabiliyor.

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