Dünyaca ünlü karikatüristlerden İzmir'e hatıra

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği’ne katılan uluslararası sanatçılar Konak Metro İstasyonu'ndaki Anı Duvarı'nı karikatürleriyle renklendirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği" kentlileri portre karikatürü ile buluşturdu. Sanatçılar kentten ayrılmadan önce Konak Metro İstasyonu’nda açılan Sanat Galerisi yanında yer alan duvara çizim yaparak hatıra bıraktı.

Kültür ve sanata dair yaptığı çalışmalardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tüm sanatçılar adına teşekkür eden karikatürist Menekşe Çam, İzmir’de ilk defa Portre Karikatür Şenliği düzenlendiğini vurgulayarak “Dünyanın en iyi karikatüristleri İzmir’de buluştu. İzmirlilerin sanatçılara olan ilgisi ise inanılmazdı. Sanatçılar da İzmir’i çok beğendi. Bu şenlikten çok keyif aldık. Anı duvarı çizimleri ise şenliği özetleyen tablo olarak karşımıza çıkacak çünkü sanatçılar şenlik boyunca çizdikleri portrelerden seçimlerini Anı Duvarı’na aktarıyor. Sanatçılar olarak bu tür etkinliklerin devamının gelmesini istiyoruz” dedi. Karikatüristlerin çalışmaları 30 Nisan’a kadar Alsancak Vasıf Çınar Meydanı’ndaki sergide ziyaret edilebilir.

Küratörlüğünü Menekşe Çam’ın üstlendiği festivale Avusturya’dan Bernd Ertl, Birgit Vlk ve Raimund Pulz, Almanya’dan Daniel Stieglitz, İngiltere’den George Williams, Belçika’dan Jan Op De Beeck, Liesbeth Beckers, İspanya’dan Joaquin Aldeguer, İtalya’dan Marzio Mariani ve Türkiye’den Halit Kurtulmuş ve Mehmet Ali Güneş katıldı.