Dünyanın dikkati Travel Turkey İzmir Fuarı'nda olacak

Bu yıl 5 – 7 Aralık tarihleri arasında 13. kez gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Fuarı, tüm dünyanın dikkatini çeken tarihi bir değeri Türkiye ve dünyadan gelecek misafirlerine sergilemeye hazırlanıyor. UNESCO dünya kültürel mirası daimi listesinde yer alan Şanlıurfa Göbeklitepe D Tapınağı replikaları, 13. Travel Turkey İzmir Fuarı boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Ülkemizde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte bölge büyük ilgi görürken, 13. Travel Turkey İzmir Fuarı'yla da tanıtım çalışmalarının genişletilmesi hedefleniyor. Bu yıl 13. kez dünya ve ülke turizmini Fuar İzmir'de bir araya getirmeye hazırlanan Türkiye'nin turizm fuarı Travel Turkey İzmir, 5 - 7 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Travel Turkey İzmir Fuarı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenecek. Turizm sektörüne yeni destinasyonlar kazandırmak ve ülke tanıtımına katkıda bulunmak için yola çıkan Travel Turkey İzmir, bu yıl UNESCO dünya kültürel mirası daimi listesinde yer alan Göbeklitepe Tapınağı'nı ağırlayacak. İnsanlık tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan, keşfiyle birlikte tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa'daki tapınağın replikalarının, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görmesi bekleniyor. 13. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında Fuar İzmir'de oluşturulacak Göbeklitepe replikalarının yer alacağı alanla birlikte bölgenin tanınırlık oranın artması hedefleniyor. Türk Hava Yollarının havayolu sponsoru, Hürriyet Seyahat'in Ana Medya sponsoru olduğu Fuar, ilk iki gün profesyonel ziyaretçiye yönelik olarak organize ediliyor. Turizm profesyonellerinin yanı sıra turizm meraklılarına da ev sahipliği yapan Travel Turkey İzmir'i, son tüketiciler 7 Aralık Cumartesi günü ziyaret edebilir.

Dünyanın ilk tapınağı

Dünyanın en büyük ibadet yeri, en eski ve ilk tapınağı olarak bilinen Şanlıurfa Göbeklitepe; UNESCO tarafından anıtsal mimarisiyle 2018 Dünya Kültür Mirası Daimi Listesi'nde yer alıyor. Ülkemizde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiği tarihi tapınak, dünya çapında en büyük keşiflerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Şanlıurfa'da bulunan ve insanlık tarihinin sırları ile dolu tapınağın replikalarının Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerine sunulacak olması; ülke turizmine büyük katkı sağlamanın yanında, İzmir'i turizmde dünyaya açılan kapı haline getirecek.

Buğdayın anavatanı

Neolitik (İnsan ırkının avcılık, toplayıcılıktan yerleşik düzene geçmesi ve bitkilerden tohum elde edip tarım yapmaya başlaması, hayvanların evcilleştirildiği) döneme ait Göbeklitepe Tapınağı; yeryüzündeki ilk tapınağın dolayısı ile ilk inancın merkezi olarak görülüyor. Bunun yanında, bölgede elde edilen bulgular sonucunda önemli kültür bitkisi olan buğdayın atasının ilk olarak Göbeklitepe eteklerinde yetiştiği de ortaya çıktı. Böylece; dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma merkezi sayılan Göbeklitepe ile dinsel inanışın yerleşik yaşama geçişteki etkisi kanıtlanmış oldu.

Medeniyetin doğduğu yer

Göbeklitepe Tapınağı Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusunda Örencik Köyü yakınlarında yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına sahip bir konumda yer alıyor. Tarihi Milattan Önce 10 - 12 bin yıllarına dayanan Göbeklitepe; arkeolojik alanı ortaya çıkarıldığından beri, insanlık tarihinin yeniden yazılmasını mümkün kılan ve insanlık tarihinin (sıfır) noktası ve medeniyetin doğduğu yer olarak adlandırılıyor. Göbeklitepe'deki en ilginç buluntular; boyu 6 metreyi, ağırlığı 40 tonu bulabilen 'T' formlu anıtsal dikilitaşlar olarak biliniyor. Kazılar neticesinde mekanların altı tanesi ortaya çıkarılmış olsa da jeomanyetik ölçümlerle bu mekanların 20'yi bulduğu düşünülüyor. Dikilitaşların çoğunda insan, hayvan ya da soyut semboller bulunuyor. Taşa işlenen en eski rölyeflerin yanı sıra üç boyutlu hayvan kabartmalarına da rastlanıyor. Gövdesinde el, kol ve parmak motifleri bulunan dikilitaşlarsa stilize insan heykelleri olarak yorumlanıyor.

Müze bilgileri

Karşılama bölümünden kazı alanına servislerle 1 dakikada ulaşılıyor. Girişteki animasyon ve bilgilendirmeler ziyaretçilere bilgiler sunarken, Göbeklitepe'nin etkileyici bir replikası da diğer bir bölümde misafirlerini bekliyor. A, B, C ve D olarak bölümlendirilen kazı alanı, yürüyüş gezi güzergahı ile çevrilmiş ve üstü kapatılmış şekilde konuklarını ağırlıyor.