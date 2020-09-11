Dünyaya açılan tasarımlar

Almanya’daki sinema, film ve tiyatro oyunlarının kostüm ve tasarımları, İzmir Ekonomili tasarımcıların imzasıyla sahnelere taşınıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich, Çöl Kraliçesi müzikalinden esinlenerek “Gerd-Königin des Odenwaldes” adıyla ekim ayında prömiyeri yapılacak filmin set ve kostüm tasarımlarını yaptı. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Mezunu Cansu İncesu da aynı filmde kostüm ve set asistanlığını üstlendi. Fröhlich, ayrıca Revue adlı tiyatro oyununun kostüm dizaynını gerçekleştirdi. Fröhlich ve İncesu, daha önce de Almanya’daki farklı tiyatro gruplarının sahnelediği Alice Harikalar Diyarı’nda, Caberet ve Kral Übü oyunlarının kostüm ve sahne tasarımlarını hazırlamıştı.

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich, “Daha önce yaptığımız tasarımlarımız, Almanya’daki farklı yapımcıların dikkatini çekti. Mezunumuz Cansu İncesu ile birlikte Almanya’da birçok oyunun set ve kostüm tasarımlarını yaptık. Üniversitemizde çok iyi bir tasarım eğitimi veriyoruz. Bunun yansımalarını da dünya çapında mezunlarımızın yaptığı çalışmalarla görüyoruz. Almanya’da da tasarım alanında çalışan mezunlarımız var. İncesu ile Türkiye’deki tekstil kalitesinin izlerini Almanya’ya taşıdığımız için gururluyuz” dedi.



