EBSOV'dan burs kermesi

EBSO Vakfı Mütevelli Heyet Üyelerinin eşleri tarafından Kurulan EBSOV Kadınlar Birliği sosyal sorumluluk projelerine devam ederek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de öğrencilere burs imkanı yaratıyor.

EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik önderliğinde Küçük Kulüp Aliance Restoran'da EBSOV Sosyal İşler Komite Başkanı İncila Kabadayı & Kültür ve Sanat Komite Başkanı Benal Özbek, kermes düzenledi. Kermese katılan seçkin markalar ve genç tasarımcılar, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına gelen ziyaretçilere ürünlerinin satışını gerçekleştirdi. 'En iyi yatırım, geleceğe olan yatırımdır' inancı içerisinde 'Üret, paylaş, mutlu ol' sloganıyla gerçekleştirilen kermes katılımcı, ziyaretçi ve EBSOV Üye Eşleri tarafından yoğun ilgi gördü.

500 bursiyer

Öğrenciler yararına çeşitli el sanatları, dekoratif süs eşyaları, giyecek, ev yapımı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. "Çocuklarımızın okuyabilmesi için yoğun çaba harcıyoruz" diyen EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik, "Düzenlediğimiz kermeslerle her yıl 500'ü aşkın bursiyerin yanısıra ihtiyaç duyulan bölgelerde kurulan EBSO okullarına maddi ve manevi kaynak yaratmak için faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Vakfımızın bu sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi, şüphesiz ki üyelerimizin hiçbir zaman esirgemedikleri ilgi ve desteklerine bağlı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve İzmir'in yanısıra Ege Bölgesi'nden burslar yararına katılım gösteren firmalara da teşekkür ederiz" dedi.