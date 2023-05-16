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Edirne'de "minik arkeologlar" müze bahçesinde deneysel kazı yaptı

Edirne'de
16 Mayıs 2023 Salı 12:15

EDİRNE (AA) - Edirne'de ilkokul öğrencileri, "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü" kapsamında müze bahçesinde arkeolojik deneysel kazı gerçekleştirdi.

Öğretmenleri ve müze görevlileri gözetiminde Edirne Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, arkeolog olma deneyimi de yaşadı.

Müze bahçesinde oluşturulan kazı alanına gelen öğrenciler çapalarla kazı yaptı. Minik arkeologlar deneysel kazıda çömlekler, çömlek parçaları ve sikkeler çıkardı.

Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Elçin Ada Alkan, AA muhabirine, tarihi eserler ve arkeolojiye merakı olduğunu söyledi.

Büyüyünce arkeolog olmak istediğini belirten Alkan, "Burada kazı yaptık, etkinlik çok eğlenceliydi. Müze bahçesinde oluşturulan kazı alanında tarihi eser aradık." dedi.

Öğrencilerden Hüseyin Gökay da ilk kez müzeye geldiğini ve etkinlikte arkeolog olma deneyimi yaşadığını ifade etti.

Kazının ardından "müzede ara-bul-keşfet" etkinliğine katılan öğrenciler, müze görevlileriyle uygulamalı sikke basımı yaptı. Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın ise öğrencilere sergilenen tarihi eserler hakkında bilgi verdi.

Müze zengini kent olarak anılan 17 müzeye sahip Edirne'de Uluslararası Müzeler Günü kapsamında öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca, 18 Mayıs'ta saat 19.00-23.00 arası Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk İslam Eserleri Müzesi ve Edirne Müzesi ücretsiz gezilebilecek.

Etiketler; #deneysel kazı #Kültür ve Turizm Bakanlığı #tarihi eser #Uluslararası Müzeler Günü
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