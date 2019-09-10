EFEST'te muhteşem final

İlham veren kent Efes Selçuk'ta yepyeni bir solukla dolu dolu üç gün yaşatan Efest, muhteşem bir gece ile final yaptı.

"Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet" sloganıyla 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Efest'in final gecesinde sahne alan; kentin genç yeteneklerinden Elvan Songun, dans arkadaşları Alper Fındıkoğlu, Yiğit Dündar ve Şahap Aksaçlı ile birlikte sergiledikleri Latin Dansları performansları nefesleri keserken, gecenin sonunda Grup Rubato konseri tüm Efes Selçuklulara doyumsuz bir gece yaşattı. Bu kentin çocuklarını ve gençlerini bu sahnede görmekten dolayı inanılmaz derecede duygulandığını ve guru duyduğunu ifade eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bu akşam çocuklarımız bu kentin ilham veren bir kent olduğunu bizlere kanıtladı. Bu kentin kadınlarına, çocuklarına, gençlerine güvenin. Çünkü biz çok güveniyoruz" dedi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Kentin her noktasında farklı bir sanat sergileyen EFEST, çocukları da oldukça mutlu etti. Kültürü, sanatı, müziği, sporu ve gastronomiyi taşıyan; kentin zengin festival tarihinde yepyeni bir sayfa açan Efest muhteşem final gecesinde önce İstasyon Meydanı'nda kurulan çocuk sahnesinde, ilçenin çocukları müzikli oyun oynamanın tadını doyasıya çıkarırken, Pazar yerindeki ana sahne etrafına ise yüzlerce insan akın etti.

Efes Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı kutlamaları kapsamında Efes'in final gecesine konuk olan Efes Selçuk'un gençlerinden Elvan Songun, dans arkadaşları Alper Fındıkoğlu, Yiğit Dündar ve Şahap Aksaçlı ile birlikte nefes kesen sahne performansları büyük beğeni topladı.

Genç yetenek gururlandırdı

Gösteri sonrası ilçenin genç yeteneklerinden Elvan Songun ve dans arkadaşlarını tebrik eden Başkan Sengel, alanda bulunan tüm halka seslenerek; "Öncelikle doğum günümüz kutlu olsun Efes Selçuk" dedi. Başkan Sengel, konuşmasına; "Bugün bizim kurtuluşumuzun, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın 97. Yılı. Bizleri bugün burada buluşturan, kadın bir belediye başkanı olarak burada olmamı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" diyerek başladı.

Üç gün süren festivalin final gecesinde konuşan Başkan Sengel; "Üç gün süren festivalimizin sonuna geldik. Bu festivalin bu yıl büyülü bir festival olmasını istedik. Yani içinde ben olayım, siz olun, hepimiz olalım; içinde geçmiş olsun ve gelecek olsun istedik" dedi.

Festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür ettiğini belirten Başkan Sengel; "Biz hep birlikte Efest'i güçlendirerek geleceğe taşıyacağız. Daha önce de belirttiğim gibi; Efes Selçuk dünyanın en önemli markasıdır. Bu markayı biz bütün ülkeye, bütün dünyaya tanıtacağız. Ayrıca bu festivalle esnafımıza para kazandıracağız dedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

Onlara güvenin

Efes Selçuk'un ilham veren kent olduğunun bir kez daha altını çizen Başkan Sengel; "Bu akşam çocuklarımız bu kentin ilham veren bir kent olduğunu bizlere kanıtladı. Bu yüzden bu kentin kadınlarına, çocuklarına, gençlerine güvenin. Çünkü biz güveniyoruz. Bu gece bu gençlerle inanılmaz gurur duydum" diyerek, Efes Selçuk'un gençlerinden Elvan Songun ve dans arkadaşlarına performanslarından dolayı teşekkür etti.

Sahip çıkalım

EFEST üçüncü gününde Pazar yeri sahnesinde birçok önemli müzisyenin orkestrasında çalan dört müzisyenden oluşan grup Rubato'yu da ağırladı. Grup hafızalara kazanan, zamana meydan okuyan birçok şarkıyı Efes Selçuklularla birlikte seslendirdi.

Efest'in kapanışını yapan Rubato'nun performansı sonrasında sanatçılara teşekkür eden Başkan Sengel, grup üyeleri adına yapılan LÖSEV bağış sertifikalarını vererek; "Umarız ki; bu dünyada hastalıkla mücadele eden hiçbir çocuk kalmaz. Umuyoruz ki bu dünyada kötü adamların kurşunlarıyla ölen hiçbir çocuk kalmaz" dedi.

EFEST'in artık bir marka olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "EFEST'in sizlerin sahip çıkmasına ihtiyacı vardır. Hep beraber EFEST'e sahip çıkalım ki; bu festival uluslararası olsun. Bu festivale emek veren, katkı koyan herkese ve sahiplenen halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.