'Eflatun Nuri' için başvurular başladı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Konak Belediyesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Eflatun Nuri Karikatür Yarışması için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu
Türk karikatürünün büyük ustalarından Eflatun Nuri anısına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi iş birliği ile 4. kez düzenlenecek “Eflatun Nuri Karikatür Yarışması” basın toplantısı İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde yapıldı.Yarışmanın ana temasının bu yıl “COVID – 19 – PANDEMİ” olarak belirlendiği açıklandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur;“İçinde bulunduğumuz durum sebebiyle bu yıl yarışmamızın konusunu pandemi olarak belirledik. Sağlık koşullarının, sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Pandemi ile ilgili gündemi biz de takip ediyoruz. Bu durumda bizimde üstümüze düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Tedbirli olmalı ve belirtilen kurallara uymaya devam etmeliyiz.” dedi.
Kente değer katıyor
Batur, “Dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın başlangıcını ilan ediyoruz. Bu seneki yarışmamız maalesef pandemi koşullarında sürecek ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde ilerleyecek. Koşullar uygun olduğu takdirde 10 Ocak’ta gerçekleştirmeyi planladığımız bir tören ile de yarışmanın neticesini kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz. Ancak biz de bu süreçte verilen talimatlara uymak zorundayız.” diyerek sözlerine devam etti. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın kente değer kattığını ifade eden Abdül Batur, “Bu yarışmanın yapılmasında başta geçmiş dönem belediye başkanımız Sema Pekdaş ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diyerek sözlerini noktaladı.
İlk günkü heyecanla
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de şunları söyledi; “4 yıl önce geçmiş dönem belediye başkanımız Sema Pekdaş’ın desteğini alarak başlattığımız bu proje, ilk günkü heyecanla devam ediyor. Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’un da destek sözünü verdiği proje geçen sene “Şiddet” teması ile düzenlendi. Aynı ivme ile devam ettiğimiz yarışmamız dördüncü yılına erişti. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması düzenlendiği süre boyunca toplam 406 çizerden 1173 eser kabul etti. Son derece nitelikli, jüri üyelerinin puanlama da zorlandığı kaliteli çalışmalardı. İlk yarışmanın temasını “Basın ve İfade Özgürlüğü” olarak belirlemiştik. Bu daha sonra gündemin koşulları ile “Kentler ve Umutlar” ve “Şiddet” olarak karşımıza çıktı. Şimdi de Pandemi var. Pandemi de bu yıla her anlamda damga vurdu. Biz bugün itibari ile Eflatun Nuri Karikatür Yarışmasının başlangıç zilini çalıyoruz” dedi.
Son tarih 14 Aralık
2020 Eflatun Nuri Karikatür Yarışması başvuru şartları şöyle; Yarışma amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerine açıktır. Gönderilecek karikatürler yayımlanmış olabilir. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Başvurular e-posta ile yapılacaktır. Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda olmalıdır. Her yarışmacı en fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir. Karikatürler en son 14 Aralık 2020 Pazartesi 17.30’akadar Konak Belediyesi’nin şartnamede belirtilen yazışma adresine elden ya da posta ile ulaşmış olmalıdır
Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler sergilenecek ve bir albümde toplanacaktır.
Jüri üyeleri
Misket DİKMEN İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Abdullah TUNALI Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Sadık PALA Karikatürist, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Saymanı
Varol YAŞAROĞLU Karikatürist
Zafer GÜVEN Karikatürist
Mustafa YILDIZ Karikatürist
Ömer ÇAM Karikatürist
Cemal İLKBAHAR Karikatürist
Aycan GÖNENÇ Karikatürist
Ödüller
Birincilik 6.000 TL (net) ve Plaket
İkincilik 5.000 TL (net) ve Plaket
Üçüncülük 4.000 TL (net) ve Plaket
Başarı Ödülü (3 Adet) 1500 TL (her birine, net) ve Plaket
Konak Belediyesi Özel Ödülü 1.500 TL (net)
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü 1500 TL (net)
Jüri Özel Ödülü 1000 TL (net)
Mustafa BORA Özel Ödülü 1500 TL (net)
Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü (Cemiyet)
Yarışma takvimi
Eser son gönderim tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi
Jüri değerlendirme toplantısı: 19 Aralık 2020 Cumartesi
Yarışma sonuçlarının açıklanması: 21 Aralık 2020 Pazartesi
Ödül Töreni Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar
Eserleri gönderme adresi
eflatunyarisma@gmail.com
Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı
İletişim Numarası: 0507 4722107
Web Adresi: www.konak.bel.tr