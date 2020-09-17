'Eflatun Nuri' için başvurular başladı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Konak Belediyesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Eflatun Nuri Karikatür Yarışması için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu

Türk karikatürünün büyük ustalarından Eflatun Nuri anısına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi iş birliği ile 4. kez düzenlenecek “Eflatun Nuri Karikatür Yarışması” basın toplantısı İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde yapıldı.Yarışmanın ana temasının bu yıl “COVID – 19 – PANDEMİ” olarak belirlendiği açıklandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur;“İçinde bulunduğumuz durum sebebiyle bu yıl yarışmamızın konusunu pandemi olarak belirledik. Sağlık koşullarının, sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Pandemi ile ilgili gündemi biz de takip ediyoruz. Bu durumda bizimde üstümüze düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Tedbirli olmalı ve belirtilen kurallara uymaya devam etmeliyiz.” dedi.

Kente değer katıyor

Batur, “Dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın başlangıcını ilan ediyoruz. Bu seneki yarışmamız maalesef pandemi koşullarında sürecek ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde ilerleyecek. Koşullar uygun olduğu takdirde 10 Ocak’ta gerçekleştirmeyi planladığımız bir tören ile de yarışmanın neticesini kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz. Ancak biz de bu süreçte verilen talimatlara uymak zorundayız.” diyerek sözlerine devam etti. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın kente değer kattığını ifade eden Abdül Batur, “Bu yarışmanın yapılmasında başta geçmiş dönem belediye başkanımız Sema Pekdaş ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diyerek sözlerini noktaladı.

İlk günkü heyecanla

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de şunları söyledi; “4 yıl önce geçmiş dönem belediye başkanımız Sema Pekdaş’ın desteğini alarak başlattığımız bu proje, ilk günkü heyecanla devam ediyor. Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’un da destek sözünü verdiği proje geçen sene “Şiddet” teması ile düzenlendi. Aynı ivme ile devam ettiğimiz yarışmamız dördüncü yılına erişti. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması düzenlendiği süre boyunca toplam 406 çizerden 1173 eser kabul etti. Son derece nitelikli, jüri üyelerinin puanlama da zorlandığı kaliteli çalışmalardı. İlk yarışmanın temasını “Basın ve İfade Özgürlüğü” olarak belirlemiştik. Bu daha sonra gündemin koşulları ile “Kentler ve Umutlar” ve “Şiddet” olarak karşımıza çıktı. Şimdi de Pandemi var. Pandemi de bu yıla her anlamda damga vurdu. Biz bugün itibari ile Eflatun Nuri Karikatür Yarışmasının başlangıç zilini çalıyoruz” dedi.

Son tarih 14 Aralık

2020 Eflatun Nuri Karikatür Yarışması başvuru şartları şöyle; Yarışma amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerine açıktır. Gönderilecek karikatürler yayımlanmış olabilir. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Başvurular e-posta ile yapılacaktır. Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda olmalıdır. Her yarışmacı en fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir. Karikatürler en son 14 Aralık 2020 Pazartesi 17.30’akadar Konak Belediyesi’nin şartnamede belirtilen yazışma adresine elden ya da posta ile ulaşmış olmalıdır

Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler sergilenecek ve bir albümde toplanacaktır.

Jüri üyeleri

Misket DİKMEN İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Abdullah TUNALI Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Sadık PALA Karikatürist, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Saymanı

Varol YAŞAROĞLU Karikatürist

Zafer GÜVEN Karikatürist

Mustafa YILDIZ Karikatürist

Ömer ÇAM Karikatürist

Cemal İLKBAHAR Karikatürist

Aycan GÖNENÇ Karikatürist

Ödüller

Birincilik 6.000 TL (net) ve Plaket

İkincilik 5.000 TL (net) ve Plaket

Üçüncülük 4.000 TL (net) ve Plaket

Başarı Ödülü (3 Adet) 1500 TL (her birine, net) ve Plaket

Konak Belediyesi Özel Ödülü 1.500 TL (net)

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü 1500 TL (net)

Jüri Özel Ödülü 1000 TL (net)

Mustafa BORA Özel Ödülü 1500 TL (net)

Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü (Cemiyet)

Yarışma takvimi

Eser son gönderim tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

Jüri değerlendirme toplantısı: 19 Aralık 2020 Cumartesi

Yarışma sonuçlarının açıklanması: 21 Aralık 2020 Pazartesi

Ödül Töreni Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar

Eserleri gönderme adresi

eflatunyarisma@gmail.com

Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı

İletişim Numarası: 0507 4722107

Web Adresi: www.konak.bel.tr