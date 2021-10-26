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“Efsaneler” belgeseli İzmir galası yarın yapılacak

Tuluhan Tekelioğlu’nun Türkiye’nin yaşayan efsanelerini bir araya getiren “Efsaneler” belgeseli, İzmir galasını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde yapacak

“Efsaneler” belgeseli İzmir galası yarın yapılacak
26 Ekim 2021 Salı 11:21

Gazeteci ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu’nun toplumsal hafızada yer edinmiş Türkiye’nin yaşayan dokuz efsanesini bir araya getiren “Efsaneler” belgeseli İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gösterilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında “Efsaneler” filminin İzmir galası 27 Ekim 2021 saat 20.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde halka açık yapılacak.

Belgesel, Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın, Yazar Ayşe Kulin, Tiyatro Sanatçısı Nevra Serezli, piyanonun efsane ikilisi Güher ve Süher Pekinel kardeşler, hayatını sanatına adamış Süleyman Saim Tekcan, futbol insanı Şenol Güneş, cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i konu alıyor.

Gençliğe ilham olacak


Tuluhan Tekelioğlu belgeseli, unutulan değerleri genç kuşağa yeniden hatırlatmak için çekmeye karar verdiğini belirterek “Sabır, vazgeçmemek, çok çalışmak, empati yapmak, tevazu sahibi olmak gibi erdemleri unutmuştuk. Efsanelerimiz bize kendi hayat tecrübelerinden süzülen anılarıyla bu erdemleri hatırlattı” dedi. Tekelioğlu, insanlığın içinden geçtiği bu zor dönemde temsil ettikleri alanların gelişim ve dönüşümüne katkı sağlayarak değer yaratan bu isimlerin umudu daha zor bulan gençliğe ilham olacağına inandığını söyledi.
Belgesel çekimlerinin sekiz ayda tamamladığını belirten Tekelioğlu, “Çekimler aşı bulunmadan önce başladı. Defalarca ertelendi, riski sıfıra indirmek için sayısız kez PCR testi olduk ve Covid-19 riski açısından en kırılgan yaş grubuyla çekimlerimizi yaptık” dedi.

Etiketler; #efsaneler belgeseli #izmir #izmir kültür sanat
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