Ege'de "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "Cumhuriyet ve Atatürk" günleri kapsamında "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı

Sergiye EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, EÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Rektör Budak, "Ege Üniversitesi olarak Cumhuriyet ve Atatürk günleri kapsamında Edebiyat Fakültemiz tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan çok değerli bir sergi hazırlandı. Değerli öğretim üyelerimize bu anlamlı çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok farklı fotoğraflarından oluşan sergi hakkında konuşan EÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, "Yazar ve iş adamı Hanri Benazus'a ait Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğraf koleksiyonundan seçilmiş fotoğraf sergimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün fazla bilinmeyen ve gerek gündelik yaşamı gerekse çeşitli yurt gezilerinde çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Fotoğraflar Ulu önderin halkına duyduğu inanç ve sevgiyi çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor" diye konuştu. Ayrıca Prof. Dr. Ayönü, serginin sürekli açık olacağını ifade etti.