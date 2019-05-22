Ege'de Karma Sergi

Ege Üniversitesi Resim Topluluğu tarafından Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde 'Karma Resim Sergisi' düzenlendi. Serginin açılışına EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan'ın yanı sıra, akademisyenler, öğrenciler, sanatseverler ve eser sahipleri katıldı.

Sergi açılışında konuşan Prof. Dr. Ersan, "Üniversitemizin resim topluluğu, 78 öğrenci topluluğumuzdan bir tanesi. Topluluklarımızın faaliyetlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Sanat, bir toplumun hayat damarlarından birisidir ve sürekli beslenmesi gereken bir damardır. Resim Topluluğu, bir yıllık çalışmanın neticesinde zengin içerikli bir sergi ile bizlere neler başardıklarını gösterdi. Öğrencilerimizi kutluyor ve yeni çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Resim Topluluğu üyelerinin çeşitli eserlerinden oluşan sergi, 24 Mayıs tarihine kadar Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak.