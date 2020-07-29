Ege'de müzik rüzgarı esecek

Pandemi'den dolayı verilen uzun aranın ardından ünlü sanatçılar Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de düzenlenecek konserlerle hayranlarıyla buluşacak

Ege'de müzik rüzgarı esecek
29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:20

Kerki Solfej organizasyonu ile gerçekleştirilecek yaz konserleri dizisinde Ege'nin önde gelen tatil merkezlerinde müzik rüzgarı esecek. Pandemi'den dolayı verilen uzun aranın ardından ünlü sanatçılar Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de düzenlenecek konserlerle hayranlarıyla buluşacak. Çeşme Antik Tiyatro'da gerçekleşecek konserler dizisinde 31 Temmuz'da Sertap Erener, 2 Ağustos'da Duman, 7 Ağustos Cuma Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos Cuma Gazapizm, 15 Ağustos'da Erol Evgin ve 22 Ağustos'da ise Levent Yüksel sahne alacak.
Marmaris Amfi Tiyatroda 31 Temmuz Cuma Büyük Ev Ablukada, 1 Ağustos Cumartesi Ayta Sözeri, 15 Ağustos Cumartesi Sertab Erener, 16 Ağustos Pazar Duman, 21 Ağustos Cuma Erol Evgin ve 22 Ağustos Cumartesi Gazapizm hayranlarına seslenecek.

Bodrum Antik Tiyatro'da

Kuşadası Amfi Tiyatroda 1 Ağustos Cumartesi Levent Yüksel, 2 Ağustos Pazar Erol Evgin, 3 Ağustos Pazartesi Ayta Sözeri, 7 Ağustos Pazartesi Gazapizm, 8 Ağustos Cumartesi Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos Cuma Duman konseri gerçekleştirilecek. Bodrum Antik Tiyatroda 1 Ağutos Cumartesi Büyük Ev Ablukada, 2 Ağustos Pazar Ayta Sözeri, 3 Ağustos Pazartesi Duman, 8 Ağustos Cumartesi Gazapizm, 12 Ağustos Çarşamba Levent Yüksel, 15 Ağustos Cumartesi Mabel Matiz, 22 Ağustos Cumartesi Erol Evgin sevenleriyle buluşacak.
Biletleri 80 TL ile 200 arasında Biletix'de satışa sunulan konserler saat 21:00'de başlayıp 24:00'da son bulacak.
Konser dizisine tüm müzikseverleri beklediklerini dile getiren Kerki Solfej organizasyon yetkilileri sosyal mesafeyi korumak tüm önlemleri aldıklarını da sözlerine ekledi.

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