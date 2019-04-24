Ege'de öğrenciler ‘Kelebek Çocuklar’ için çaldı

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ve Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu ‘kelebek çocuklar’ yararına konser düzenledi.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü organizasyonunda ve Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu iş birliğinde Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu çatısı altında bir araya gelen öğrenciler örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE- Kültür Merkezinde ‘Epidermolizis bullosa’ tanısı almış çocuklar için kurulmuş ‘Kelebek Çocuklar Derneği’ yararına bir konser düzenleyen üniversiteliler, kelebek hastalığı konusunda farkındalık yarattılar. ‘Chocolate Band’ grubunun sahne aldığı konsere Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Melek Gülsün Özentürk, proje sorumlusu olan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özge Küçükerdönmez ve Araş. Gör. Rana Nagihan Akder, EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin akademisyenler ve ardından öğrenciler etkinliğe katıldı.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen proje, Epidermolizis Bülloza’ tanısı almış çocuklar için kurulmuş ‘Kelebek Çocuklar Derneği’ yararına bir konser düzenleyerek Epidermolizis Bülloza (halk arasında kelebek hastalığı) hastalığı ile tanıştırmak, farkındalık yaratmak ve bu hastalığa sahip olan çocuklara nasıl destek olabileceğini göstermeyi amaçladı.

Devam edecek

Proje konusunda bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özge Küçükerdönmez, “Kelebek Hastalığı, diğer bir adıyla ‘Epidermolysis Bullosa’ olan içi su dolu kabarcıklar şeklinde meydana gelen genetik bir cilt hastalığıdır. Kelebek hastalığında deri çok hassas olduğu için küçücük bir temas sürtünme veya basınç uygulanması halinde deride hemen su kabarcığı oluşur ve cildin bütünlüğü bozulabilir. Kelebek hastalığında su dolu kabarcıklar yalnız cildin dış bölümünde değil ağız içi, yemek borusu, mide, solunum yolları ve bağırsaklar gibi iç organlarda da görülebilir. Bu nedenle bu hastalık, sistemik bir hastalıktır. Hedeﬁmiz kelebek çocuklara ihtiyaç duydukları krem, merhem, şampuan vb. medikal malzemeleri ulaştırmak. Bu çocuklarımız çok kırılgan, enfeksiyonlara çok açık, pansumanlarının doğru ve uygun medikal ürünlerle yapılması gerekiyor. Bu ürünler malesef ucuz değil ve devlet tarafından sadece 2 veya 3 krem karşılanabiliyor. Üniversitemiz bünyesinde ücretsiz olarak bir konser düzenleyip konsere gelenlerden bu ürünleri getirmelerini talep ettik. Konsere gelemeyen birçok kişi kargo yoluyla ulaştırdı ve ulaştırmaya da devam ediyor. Projemiz Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek” dedi.

Kelebek hastalığı olan çocuklarının bir video gösterisi ile başlayan yaklaşık iki saat süren konser, Prof. Dr. Melek Gülsün Özentürk’un ‘Chocolate Band’ grubuna bir plaket vermesi ile sona erdi.