Ege Üniversitesi Luvilerin izinde

Ege Üniversitesi ekipi, Denizli Çivril'deki Beycesultan Höyüğü'nü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile kazıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Abay, Luvilerin yerleşim alanını incelediklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eşref Abay'ın başkanlığını üstlendiği Beycesultan Höyüğü Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projeler arasında yer aldı. Ege Üniversiteli akademisyenler Anadolu'nun zengin kültürel ve tarihi mirasını ortaya çıkarma çalışmalarına akademik katkı sunmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eşref Abay'ın başkanlığını üstlendiği Beycesultan Höyüğü Kazısı Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklığıyla yürütülüyor. Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve Batı Anadolu'nun en büyük yerleşimlerinden birisi olan Beycesultan Höyüğü, M.Ö 2300'e doğru ortaya çıkmış olan Luvilerin yerleşim alanı olarak dikkat çekiyor. Anadolu'ya başlayan Yunan göçünün çok öncesinde bu topraklarda yaşayan Luvilerin, Anadolu'nun yerlileri sayılabileceği düşünülüyor.

Proje sunuldu

Beycesultan Höyüğü Kazısıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Abay, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de, Türk araştırmacıların yaptığı kazı çalışmalarında özellikle uzun süreli olanları destekliyor. Kültür Bakanlığı, bununla ilgili bir proje hazırlandı ve bütün kazı başkanlarına, 12 ay boyunca kazılarıyla ilgili neler yapabileceklerine dair proje sunmasını istedi. Biz de, Beycesultan ekibi olarak, projemizi Kültür Bakanlığına sunduk ve projemiz desteklendi. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi içinde desteklenen tek proje olma özelliği taşıyor" diye konuştu. Kültür Bakanlığı'nın Antik kentlere ait projeleri daha çok desteklediğini belirten Prof. Dr. Abay, "Beycesultan bir höyük olduğu için bu proje dahilinde kabul edilip, desteklenmesi bir ilk. Bu açıdan da projemizin ayrı bir önemi bulunuyor. Açığa çıkarılan buluntuların, mimari yapıların belli oranda restore edilerek, sergilenmesiyle ilgili çalışmalarımız bulunmaktaydı. 12 aylık destekle birlikte çalışmalarımızı geliştirerek devam edeceğiz" diye konuştu.

Akademik hayata katkı

Prof. Dr. Abay, "Kazı alanında bölümümüz öğrencileri de staj imkanı buluyor. Onlar da bu şekilde hem akademik hayata hazırlanmış hem de staj yapmış oluyorlar. Bunun dışında kazıları biz zaten ekip üyelerimizle; bölümümüz öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz ile yürütüyoruz" dedi.

Turizm zenginliği

Bilimsel çalışmalar ve arkeolojik kazılar sayesinde, Türkiye'de arkeolojiye ilginin arttığını belirten Prof. Dr. Abay, "Başta Göbeklitepe olmak üzere bu alanlar ülke turizmine katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu tür projeleri desteklemesinin en önemli nedenlerinden birisi bu. Daha önce büyük turizm geliri getiren Efes Antik Kenti gibi yerlerin yanında çeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Ülkemizde farklı birçok döneme ait kültür varlıkları bulunuyor. Kültür Bakanlığı da, bu gibi projeleri destekleyerek, bu kültür varlıklarımızı turizme kazandırmayı hedefliyor" diyerek, sözlerini sonlandırdı.