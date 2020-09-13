Eğlence merkezinden sonbahar kampanyası

Tuzla’da bulunan eğlence merkezi Korsan Adası Tema Park’ta sonbahar kampanyası başladı.Aralarında Avrupa’nın en hızlı roller coaster’larından Red Fire’n da olduğu tema parkta fiyatlar yüzde 50 oranında indirildi.

İndirim kampanyası ile ilgili bir açıklama yapan Tema Park Direktörü Gökmen Aydın, “Yaz bitmeden ailece eğlenmek isteyenlerin gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceği Korsan Adası Tema Park, yanı başında yer alan Aslan Park ve Akvaryumla hafta sonu eğlencesi için eşsiz alternatifler sunuyor.” bilgisini paylaştı

Aydın, “Ailece eğlence” sloganıyla 5 yıldır hizmet veren Tema Park’ın, aralarında ‘en iyi temalı park’, ‘en iyi avm eğlence alanı’ gibi birçok ödüle sahip olduğunu hatırlattı. İçerisinde 24 farklı ünite bulunan Korsan Adası Tema Park’ta 129 TL olan yetişkin biletinin 89 TL’ye, 119 TL olan öğrenci biletinin 79 TL’ye 119 TL olan çocuk biletinin ise 59 TL’ye indirildiğini dile getiren Gökmen Aydın, Korsan Adası’nda her yaştan ziyaretçiye uygun üniteler yer aldığına dikkat çekti. Tema Park direktörü Gökmen Aydın, minikler için atlıkarıncadan, çarpışan otomobillere kadar klasik lunapark üniteleri ile, adrenalin tutkunları için de pek çok ünite bulunduğunu söyledi.

Eğlence merkezlerinin koronavirüse karşı tüm tedbirleri eksiksiz uyguladığına ifade eden Aydın, Korsan Adası Tema Park’ta girişte tüm ziyaretçilerin ve personelin ateş ölçümü yapıldığını belirterek alınan koronavirüs önlemlerini şöyle sıraladı; “Parkın her yerinde uyarı levhalarının bulunduğu Tema Park’ta üniteler yarı kapasiteyle çalıştırılıyor. Sadece aynı aileden olanların yan yana oturmalarına izin verilen Park’ta, her tur sonrası üniteler dezenfekte ediliyor. Tüm ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceği Korsan Adası Tema Park dünya standartlarında eğlence arayanları bekliyor.”