EKYS Sınavı 15 martta

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme (EKYS) Sınavı 15 Mart 2020'de yapılacak.

Başvuruların 30 Ocaka kadar süreceği belirtilen duyuruda; MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ile ilgili usul ve esaslar yer alıyor. Duyuruda, "Sınav, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme <https://www.turkiyeegitim.com/yonetici-gorevlendirme-haberleri.htm> Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacaktır" dendi.