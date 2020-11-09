Elhamra'da Ata için ağıt

Bugün Elhamra Sahnesi’nde saat 20:00’de Atatürk için bestelenen “Her 10 Kasım” ağıtı ile İzmir Devlet Opera ve Balesi organizasyonuyla etkileyici ve orijinal bir anma etkinliği gerçekleşecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Orhan Öner Özcan’ın, Murat Göksu’nun librettosu üzerine 2011 yılında bestelediği bir eser olan, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine ağıt (requiem) olarak bestelenmiş tek klasik Türk eseri olma özelliğini taşıyan “Her 10 Kasım” etkinliğinde Birgül Su Ariç soprano; Eda Çapanoğlu mezzo - soprano; Oğuz Çimen tenor ve Volkan Şen bariton olarak sahne alacak. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan yeni normal kurallar sebebiyle etkinlik büyük orkestra yerine iki piyano, bir timpani ve vurma sazla icra edilecek. Piyanoda Cemile Cabbar ve Yelena Shekalyova; timpanide Alp Özdayı; vurma sazda ise Emin Kaptan olmak üzere İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçıları yer alacak. Ayrıca İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da solistler eşliğinde eseri seslendirecek. Eserin bestecisi Orhan Öner Özcan ise orkestra ve koro şefi olarak sahnede olacak.

Vardar Ovası

Özcan’ın ifadesiyle “Saygı duruşlarında trompet ile çalınan ti sesinin üstüne varyasyonlar, küçük bir tema olarak Atamız’ın sevdiği “Vardar Ovası” türküsü, Atatürk'ün ölüm döşeğindeki anlarını ve kalp atışlarını temsil eden bir müzik” gibi orijinal melodilerin yer aldığı “Her 10 Kasım”da, izleyici arya ve düetlerin yanı sıra 10 Kasım ruhunu yansıtan etkileyici sesler ve pasajlara tanık olacak. “Her 10 Kasım”ın biletleri Elhamra ve Bornova KSM gişelerinden; ayrıca www.biletini.com adresinden temin edilebilecek. Etkinlikte, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiziksel mesafe ve hijyen kurallarının temel alınarak hazırlandığı oturma düzeni ve önlemler uygulanacak. Etkinlik alanına girişte HES Kodu kontrolü ve ateş ölçümü gerçekleşecek.