Elhamra'da tango akşamı

Önceki gün akşam saat 20:00'de İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde orkestra, şan ve dansın birlikte sahnelendiği “Tango Akşamı” etkinliği gerçekleşti.

Tango repertuvarında tüm zamanların en ilham verici, en romantik ve en tanıdık yerli ve yabancı melodilerinin seslendirildiği konserde solist sanatçılar; bas Teyfik Rodos ve soprano Filiz Güneş ile İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra ve bale sanatçıları tango ateşini sahneye taşıdı. Por Una Cabeza, Chitarra Romana, Cantemos büyüleyici tango müzikleri ve figürlerinin yanı sıra Corazon, Dinle Sevgili, Aşk Mevsimi, Oblivion gibi tango eserlerine yer verildi. Etkinlikte orkestra sanatçıları Gökmen Fahlioğulları ve Alp Ayvaoğlu kemanda; Cihan Zabunoğlu viyolada; Ece Bal viyolonselde; Bülent Oral kontrbasta; Özlem Pınar klarinette ve Tuğçe Doruk piyanoda olacak. Müziklere bale sanatçıları İpek İbrahimoğlu ve Bilgehan Gültekin tango figürleriyle eşlik etti. Etkinlikte, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiziksel mesafe ve hijyen kurallarının temel alınarak hazırlandığı oturma düzeni ve önlemler uygulandı. Etkinlik alanına girişte HES Kodu kontrolü ve ateş ölçümü gerçekleştirildi.