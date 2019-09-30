En çok çocuklar sevindi

İstanbul Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Festivali'ne binlerce kişi akın etti.

Festivalde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye'yi görüyorsunuz işte. Ümraniye festivaller şehri gibi. Bizim tahminimizin üstünde bir katılım oldu. Biz 5 bin kişi gelir diye tahmin ediyorduk ama 15 bin kişinin üzerinde katılım oldu. Ben bu ilgiden dolayı ailelere çok çok teşekkür ediyorum. Demek ki bizim daha çok bu tür festivalleri yapmamız lazım' dedi.

Ümraniyelileri bir araya getiren Uçurtma Festivali'nin düzenlendiği alandaki hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı. Alanda çocuklar için şişme oyun parkurları kuruldu. Festival saatinin gelmesi ile birlikte binlerce çocuk ailesi ile birlikte festival alanına geldi.

3 bin uçurtma

Festivale büyük ilgi gösteren çocuklar gün boyunca Hacivat-Karagöz, Tahta Bacak, Maskotlar, Nasrettin Hoca, Bubble Show, İlizyonist Vantrolog Kukla ve çocuk konserleri gibi daha bir çok gösteri eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocukların bu eğlencelerine büyükler de gün boyunca ortak oldu. Festivalde Ümraniye Belediyesi tarafından 3 bin uçurtma dağıtıldı. Uçurtmaları alan çocuklar ise akşam saatlerine kadar alanda aileleri ile birlikte uçurtma uçurdu. Çocuklara; Osmanlı Macunu, pamuk şeker, patlamış mısır, su ve meyve suyu da ikram edildi.