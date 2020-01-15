En güzel Çiftlikten Instagram'a fotoğrafları

İzmir Ticaret Borsası'nın düzenlediği 'Çiftlikten Instagrama' fotoğraf yarışmasında 4 kategoride birinciler belli oldu. Rekor başvurunun yapıldığı yarışmada jüri dereceye girenleri seçmekte zorluk çekti.

İzmir Ticaret Borsası'nın 01 Ağustos - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlediği 'Çiftlikten Instagrama' adlı Instagram Fotoğraf Yarışması (#itbyarisma19) sonuçlandı. İzmir Ticaret Borsası tarafından dört yıldır düzenlenen Instagram yarışmaları içerisinde rekor katılımın olduğu bu yılki yarışmada Canlı Büyükbaş - Küçükbaş Hayvancılık fotoğraf kategorisinde Özkan Olcay (@ozkanolcay13), Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık fotoğraf kategorisinde Kenan Nihat Elçi (@_kenannihatelci_), Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf Kategorisinde Bulut Uğur (@bulut.ugr), Et ve Et Ürünleri kategorisinde ise Gökalp Bilici (@gokalp_bilici) birinciliğe hak kazandı.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan hayvancılık sektörüne ilişkin fotoğraflarla yoğun katılımın sağlandığını belirterek, "Tarihi Borsa Sarayımızı konu alan ilk Instagram yarışmamız, üzüm ve inciri konu alan ikincisi ve geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bölgemiz ekonomisi için stratejik önem taşıyan doğanın mucizesi pamuk ve doğanın hediyesi zeytin-zeytinyağını konu alan yarışmamız büyük ilgi görmüştü. 2019 yılında dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamızın konusunu, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip hayvancılık sektörü olarak belirledik. Yarışmamızın ana sloganı ise 'Çiftlikten Instagram'a' oldu. Ülkemiz topraklarına doğanın önemli birer armağanı olan hayvancılık sektörüne dair özel kategoriler altında düzenlenen yarışma kapsamında birbirinden güzel fotoğraflar yüklendi. Önümüzdeki yıllarda da değişik ürünler ve kategorilerle ilgi gören ve her yaştan Instagram kullanıcısının katılım gösterdiği yarışmamızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Alışkanlıklar değişiyor

Sosyal medya çağında yaşadığımıza vurgu yapan Kestelli, "İnternet, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını konu alan istatistiki veriler, bizlere, mobilize olma durumunun üretimden pazarlamaya kadar pek çok köklü alışkanlığı kalıcı olarak değiştirdiğini gösteriyor. Borsamız da bir yandan Türkiye'ye örnek olmuş geleneklerini yaşatırken bir yandan da dijital çağı yakalayan projeler geliştiriyor ve bunları hayata geçiriyor. Bu sayede günümüzde önemli bir varoluş mecrası olan sosyal medyayı da etkin şekilde kullanmayı hedefliyor" diye konuştu. Kestelli, "Yarışma ile ilgili Facebook ve Instagram kanallarında yapılan reklam çalışmamız, 6.955.711 kez yayınlandı. Yarışma duyurusu, sosyal medya yoluyla 1.346.611 kişiye erişti. 4.288 kişi tıklayarak www.itb.org.tr adresli web sitesinde yer alan yarışma sayfamıza yönlendi. Yarışmaya 1943 eser yüklendi. Şartnameye uygunluk gösteren 829 eser jüri değerlendirmesine sunuldu. Katılım ve ilgi her yıl katlanarak artıyor. Bu yıl en yüksek katılım sayısına ulaştık. Yarışmamıza gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

45 bin TL ödül dağıtıldı

Canlı Büyükbaş - Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf, Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Fotoğraf, Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf, Et ve Et Üürünleri Fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 5000 TL, ikincilik ödülü 3000 TL, üçüncülük ödülü 2000 TL ve mansiyon ödülü ise 1000 TL olarak belirlendi. Yarışmaya katılan eserler; İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bülent Arman, Ercan Korkmaz, İTB Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur Akın, İlhan Zincircioğlu, Derya Pala, İsmail Emin Kentli, 9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Birinci, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Uçar ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Turan Gültekin'den oluşan jüri heyeti tarafından iki etap halinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Elemeler sonucunda toplam 43 eser sergileme alırken, aralarından 17'si derece almaya hak hazandı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi önümüzdeki günlerde Borsa Binası'nda yapılacak.

Dereceye girenler

Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar şöyle oluştu:

Canlı Büyükbaş - Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf Kategorisi:

1- Özkan Olcay - @ozkanolcay13

2- Roni Rıdvan Süslü - @ronisslu

3- Mustafa Cebecioğlu - @mustykte

Mansiyon: Hasan Hüseyin Birlik - @hhbirlik

Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık Fotoğraf Kategorisi:

1- Kenan Nihat Elçi - @_kenannihatelci_

2- Ahmet Harmancı - @ahmet_hrmnc

3- Haşim Kandilcioğlu - @candle63

Mansiyon: Bülent Suberk - @bulentsuberk, Aynur Bostan - @aynur_bostan

Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf Kategorisi:

1- Bulut Uğur - @bulut.ugr

2- Murat Bakmaz - @bakmaz_murat

3- Tayfun Taner - @tayfun__taner

Mansiyon: Mehmet Aslan - @mehmetaslan.photoarts, Kemal Özkılıç - @ingkemalphotography

Et ve Et Ürünleri Fotoğraf Kategorisi:

1- Gökalp Bilici - @gokalp_bilici

2- Mustafa Gezer - @gezer947

3- Seyit Konyalı - @seyit_konyali