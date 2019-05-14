En İyi Yerel Yönetici ödülü aldı

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülü sanata olan katkıları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10'uncu Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin sahipleriyle buluştuğu gecede tiyatro sanatına katkıları nedeniyle 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' seçildi. Ödülünü Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen'in elinden alan Başkan Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde ilçede tiyatroya verdiği destekler nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

'Her şey çok güzel olacak' diyerek teşekkür konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her ödül aslında biraz da omuzlarınızda yüktür. O ödülü verenlere layık olma sorumluluğunu yükler. Bu güvene layık olmak için canla, başla, aşkla çalışacağımdan hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.

Bedia Muvahhit Ödülleri'nin kurucusu Çağlar İşgören'i de tebrik eden Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu ödüllerin gerçekleştirilmesine her zaman destek vereceklerini söyledi.

İzmir'e yakışıyor

Başkan Tunç Soyer'e ödülünü sunan Haldun Dormen ise "Atatürk'ün güzel kenti İzmir'de bu ödülü size vermekten gurur duyuyorum. Size çok yakışıyor" şeklinde konuştu.

Göksel Kortay Özel Ödülü ise "Ürkmez Kadın Tiyatrosu"na verildi. Ürkmez'in kadın tiyatrocuları ödüllerini paylaşmak üzere kendilerini her zaman desteklediğini dile getirdikleri Neptün Soyer'i de sahneye davet etti. n Nigar Nak

Sahnede doğum günü sürprizi

Sahne Tozu Tiyatrosu 'Haldun Dormen Sahnesi'ni dolduran sanatseverlerin coşkulu alkışları arasında ödülünü alan Başkan Tunç Soyer, gecede ikinci sürprizi ise doğum günü olduğunun hatırlatılmasıyla yaşadı. Tüm davetliler birlikte şarkı söyleyerek Başkan Soyer'in yeni yaşını sahnede kutladı.