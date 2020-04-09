En Yeni Filmler Listesi

Kendi zevkinize uygun seçim yapabileceğiniz eşsiz filmler, daha eğlenceli şekilde vakit geçirmenize yardımcı olacak.

Film severlerin mutlaka izlemesi gereken oldukça yeni sayılabilecek birçok film önerisi bulunuyor. Bu filmler arasında macera, dram, komedi ve bunun gibi birçok farklı dalda film bulunabiliyor. Kendi zevk ve arzularınıza uygun seçim yapabileceğiniz eşsiz filmler, daha eğlenceli şekilde vakit geçirmenize yardımcı olacak. En yeni filmler arasında aşağıdaki dört film ilginizi çekebilir:

Joker

Başarılı bir komedyen olarak hayatını sürdürmeye çalışan Arthur Fleck’in hikâyesini anlatan Joker filmi, toplum tarafından dışlanan bir insanın ne hale dönüşebileceğini seyircilere gösteriyor. Toplumun dışlamış olduğu bu adam hayatı boyunca her zaman yalnız kalmış ve sosyal iletişimin ne anlama geldiğinden habersiz şekilde yaşamıştır. Arthur kendi hayatını yüzüne takmış olduğu bir maskenin ardında yaşamaktadır. Gündüzleri neşeli bir palyaço olan bu adam geceleri tamamen farklı bir adam haline gelir. Hayatı boyunca maruz kaldığı tüm zorbalıklar onun toplumun tamamen dışında gerçek bir zorba olmasına neden olmuştur. Zamanla bu durum suçun ve kaosun artmasına neden olur.

The Irishman

En son çıkan filmler arasında bulunan The Irishman, mafya hesaplaşmalarını sevenler için son derece güzel filmlerden birisi. Yeni filmlerden biri olmasına rağmen oldukça fazla izlenmiştir. Bir mafya tetikçisinin hayatı çevresinde dönen bu filmde gerçek yaşamdan alınmış bir hikâyeyi izleme olanağı bulacaksınız. İkinci Dünya Savaşı sırasında görev alan eski bir asker olan bu tetikçi kendisine dönemin en büyük suç örgütünü kuracaktır. Farklı isimler altında hırsızlık, dolandırıcılık, tetikçilik yapan bu adam döneminin en çok aranan suçlularından biri olarak karşınıza çıkıyor.

Bir Zamanlar Hollywood’da

Birbirinden ünlü iki ismi bir araya getiren filmde, Leonardo Di Caprio ve Brad Bitt başrolleri paylaşıyor. Bir TV aktörünün film sektöründe daha da başarılı olmak için Hollywood’a gidişini anlatmaktadır. Rick Dalton televizyon filmlerinde oynayan orta çaplı bir aktördür. Ancak Rick kendini daha yüksek bütçeli filmlerde görmek istemektedir. Ona dublörlük yapan Cliff Booth ise arkadaşını bu konuda desteklemektedir. Fakat bu iki kafadarın Hollywood maceraları sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Vahşetin Çağrısı

Harrison Ford’un başrolünde oynadığı bu eşsiz filmde, Alaska’da süregelen vahşi yaşam anlatılmaktadır. Bu hırçın doğada hayatta kalmak için verilen mücadelelerin baz alındığı bu eşsiz filmde, bir adam ile köpeğinin birbirine olan bağlılığını soluksuz olarak izleyeceksiniz.