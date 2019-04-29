Engelliler için sıradan sahneye

Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu öğrencileri, engelli bireylerin toplumda ikinci plana itilmesine karşı çıkan ve toplumsal eşitliği savunan bir tiyatro oyunu sahlenedi. Proje sorumlusu Erbil Boztepe, "Engel tanımadan bir tiyatro oyunu çıkardık. Çalışmamızı İzmir'den doğan güneş olarak tanımlıyorum." dedi

Doğancan Bingöl - Engellilerin dezavantajlı grup olarak tanımlandığı günlerde Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler farkındalık oluşturmak amacıyla aylar öncesinden hazırlandıkları tiyatro oyununu sergilediler. Kaynaştırma öğrencileri, aileleri ve normal gelişim gösteren öğrencilerden oluşan tiyatro topluluğu "Sanatla birleşelim" projesi ile sanatın temel taşı olan tiyatronun birleştirici gücü ile bir araya geldi. Projeye Letonya, Romanya ve Polonya'dan değişim öğrencileri de katılarak katkı sundu. Tepekule Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sahne alan öğrenci ve velilerden oluşan tiyatro ekibi, "görme engelli", "işitme engelli", "bedensel engelli" gibi konuları işleyerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Her perdede farklı hikâye

4 perdeden oluşan oyunun her perdesinde farklı hikayeler ile engellilerin toplumda yaşadığı problemleri gözler önüne seren öğrenciler, sıralardan sahnelere uzanan farkındalık projesini hayata geçirdiler. Küçük bütçe ile oluşturdukları sahne dekorları ve çocuklarıyla beraber velilerin hem oyuncu hem de çocuklarına destekçi olduğu oyun farkındalık oluşturmak adına beğeni topladı. Toplumsal eşitliğe vurgu yaparak küçük çocuklara bilinç aşılamak için izleyicileri İzmir'in farklı yerlerindeki ilkokul öğrencileri olan tiyatro topluluğu oyun sonunda çocuklar tarafından büyük alkış aldı.

Projenin sorumlusu Erbil Boztepe, projenin çıkış noktasının toplumda arka planda bulunan engelli bireyleri kazanmak olduğunu söyleyerek, "Hayatın her alanında engelliler ile ilgili farkındalık oluşturulsun talebi var. Fakat uygulamada kimse söylediklerini hayata geçirmiyor. Biz yaptığımız gözlemler sonucunda farkındalık oluşturmak için bu projenin bu konu üzerinde olması gerektiğine inandık." dedi.

Sorunlar sanat ile anlatılır

Öğrenciler arasında yaptıkları anketlerden tiyatro sonucunun çıktığına dikkat çeken Boztepe, sorunların tiyatro ile daha güzel bir şekilde ifade edilebileceğini tiyatro ile engelli bireylere karşı oluşan olumsuz önyargıyı yıkmayı ve önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tiyatro ile engelli kişilerin sorunlarını anlattıklarını belirten öğrenci Burak Çevik, "Arkadaşlarımız ile aylar öncesinden çalıştık. Haftasonları bir araya gelerek provalar yaptık. Oyun gereği tekerlekli sandalyeye oturduğumda onların sorunlarını daha iyi anladım. Bence toplumda insanların hataları yüzünden çok zorlanıyorlar. Onları yaşadıkları zorluklardan kurtaralım." diye konuştu.

İzmir'den doğan güneş

Eylülden itibaren çalışmaların devam ettiğini belirten Boztepe, şöyle konuştu:

Kaynaştırma öğrencileri, aileleri, normal gelişim gösteren öğrencilerimiz ve aileleri okulumuzdaki bütün öğrencileri bir araya getirdik. Engel tanımadan bir tiyatro oyunu çıkardık. Çalışmamızı İzmir'den doğan güneş olarak tanımlıyorum. İlk olarak burada başlayan çalışmalarımız diğer şehirlere ve ülkelere yayılır. Ben herkese engelsiz yaşam diyorum ve sanatla birleşelim diyorum.