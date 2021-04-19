İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “önyargı ve empati” konulu 4. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Birincilik ödülünü Ahmet Aykanat kazanırken Başkan Soyer, “Engelsizmir yolculuğumuzu 'Başka Bir Engelli Politikası Mümkün' vizyonu ile güçlendirerek sürdürüyoruz. Yarışmaya katılan her arkadaşımı gönülden kutluyorum" dedi

Engellilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamındaki “4. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması” sonuçlandı. “Yetişkinler” kategorisinde birinciliği Ahmet Aykanat, “Gençler” kategorisinde ise Efe Şahlanan ve H. İbrahim Satır aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelsiz bir yaşamın öncüsü olmak istediklerini dile getirerek, “Engelsizmir yolculuğumuzu 'Başka Bir Engelli Politikası Mümkün' vizyonu ile güçlendirerek sürdürüyoruz. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması da engelsiz bir kent yaratma hedefimizi güçlendiren, bu alanda sadece İzmir’deki farkındalığı değil Türkiye genelindeki farkındalığı da arttırmaya hizmet eden bir etkinlik. Bu yüzden ben yarışmaya katılan her arkadaşımı gönülden kutluyorum" dedi.

İkincilik Işın’a, üçüncülük Munzur’a

“Önyargı ve empati” konulu yarışmada 147 katılımcının 340 karikatürünü değerlendiren jüri, “Yetişkinler” kategorisinde Nuhsal Işın’ın eserini ikinciliğe, Sait Munzur’un eserini ise üçüncülüğe değer gördü. Mansiyon ödüllerini Aşkın Ayrancıoğlu, Cem Güzeloğlu ve Alper Bulut aldı. Karikatürist Eray Özbek’in başkanlık görevini üstlendiği, karikatüristler Mustafa Yıldız, Sadık Pala, Ahmet Önel ve gazeteci Lütfü Dağtaş’tan oluşan jüri “Gençler” kategorisinde iki esere ödül verdi. Pandemi nedeniyle değerlendirmeler çevrimiçi ortamda ve mail aracılığıyla yapıldı.

Yarışmada dereceye giren eserler çeşitli etkinliklerde sergilenecek.