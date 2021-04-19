MARS'TA İLK UÇUŞ!
MARS'TA İLK UÇUŞ!
0
MİDESİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI!
MİDESİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI!
0
BITCOIN DE YASTIK ALTINDA!
BITCOIN DE YASTIK ALTINDA!
0
SÜRÜCÜSÜZ TESLA KAZA YAPTI!
SÜRÜCÜSÜZ TESLA KAZA YAPTI!
0

Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “önyargı ve empati” konulu 4. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Birincilik ödülünü Ahmet Aykanat kazanırken Başkan Soyer, “Engelsizmir yolculuğumuzu 'Başka Bir Engelli Politikası Mümkün' vizyonu ile güçlendirerek sürdürüyoruz. Yarışmaya katılan her arkadaşımı gönülden kutluyorum" dedi

Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı
19 Nisan 2021 Pazartesi 11:48

Engellilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamındaki “4. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması” sonuçlandı. “Yetişkinler” kategorisinde birinciliği Ahmet Aykanat, “Gençler” kategorisinde ise Efe Şahlanan ve H. İbrahim Satır aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelsiz bir yaşamın öncüsü olmak istediklerini dile getirerek, “Engelsizmir yolculuğumuzu 'Başka Bir Engelli Politikası Mümkün' vizyonu ile güçlendirerek sürdürüyoruz. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması da engelsiz bir kent yaratma hedefimizi güçlendiren, bu alanda sadece İzmir’deki farkındalığı değil Türkiye genelindeki farkındalığı da arttırmaya hizmet eden bir etkinlik. Bu yüzden ben yarışmaya katılan her arkadaşımı gönülden kutluyorum" dedi.

İkincilik Işın’a, üçüncülük Munzur’a

“Önyargı ve empati” konulu yarışmada 147 katılımcının 340 karikatürünü değerlendiren jüri, “Yetişkinler” kategorisinde Nuhsal Işın’ın eserini ikinciliğe, Sait Munzur’un eserini ise üçüncülüğe değer gördü. Mansiyon ödüllerini Aşkın Ayrancıoğlu, Cem Güzeloğlu ve Alper Bulut aldı. Karikatürist Eray Özbek’in başkanlık görevini üstlendiği, karikatüristler Mustafa Yıldız, Sadık Pala, Ahmet Önel ve gazeteci Lütfü Dağtaş’tan oluşan jüri “Gençler” kategorisinde iki esere ödül verdi. Pandemi nedeniyle değerlendirmeler çevrimiçi ortamda ve mail aracılığıyla yapıldı.
Yarışmada dereceye giren eserler çeşitli etkinliklerde sergilenecek.

Etiketler; #engelsizizmir #karikatür yarışması #izmir
Önceki Haber
Karşıyaka ve Yaşam Söyleşileri Pınar Ayhan’ı ağırlıyor
Sonraki Haber
Baba ve oğlu ölü bulundu!
Karşıyaka ve Yaşam Söyleşileri Pınar Ayhan’ı ağırlıyor
Karşıyaka ve Yaşam Söyleşileri Pınar Ayhan’ı ağırlıyor
0
Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor
Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor
0
İzmir'in gurur çocuklara Romanya'dan iki ödül!
İzmir'in gurur çocuklara Romanya'dan iki ödül!
0
Konak Belediyesi çocuklar için resim yarışması düzenledi
Konak Belediyesi çocuklar için resim yarışması düzenledi
0
Bergama’da 9 Nisan’da UNESCO toplantısı yapılacak
Bergama’da 9 Nisan’da UNESCO toplantısı yapılacak
0
Konak Otizm Festivali farkındalık yarattı
Konak Otizm Festivali farkındalık yarattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.