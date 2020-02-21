Ersözlü, alemin özü insanı anlattı

Gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü'nün, Karakarga Yayınları'ndan yayınlanan 10. kitabı "Yeryüzü Misafiri" İzmir ve Türkiye'deki tüm kitapçılarda raflardaki yerini aldı.

Gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü, büyük ilgi gören, üst üste baskılar yapan 'Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba' (2017) ve 'Tanrının Yaşam Klavuzu' (2019) kitaplarından sonra, yine aşkın, sanatın, felsefenin, bütün bunların toplamıyla insanın öne çıktığı yeni kitabı Yeryüzü Misafiri'ni yıyınladı. 'Karakarga Yayınevi'den çıkan Yeryüzü Misafiri; Ersözlü'nün 10. kitabı. Yayıncı kuruluş, kitabı okurlarına sunarken, arka kapakta, Ünal Ersözlü'nün insanı kendini sorgulamaya davet eden; "Ey insan! Misafirsin... Kıymetini bil zamanının, her şeyin. Çok sev, aşık ol; öğren okumayı kainat kitabını" şeklindeki cümlesini öne çıkardı.

Daha iyi yaşam için

Karakarga Yayınevi, arka kapaktaki kitabın tanıtım yazısında ise şu sözleri aktardı: "Tanrı'nın Yaşam Kılavuzu, adlı kitabıyla bizi gölgemiz gibi takip eden kaderimizle ilişkimizi güzelleştirmeye davet eden Ünal Ersözlü, bu kez yeryüzünde bir misafir olan insanı, kendine dönmeye çağırıyor. Şeyh Galip'in 'Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen' sözleriyle açılan 'Yeryüzü Misafiri', alemin özü olan insanın, kendini bilmekle neler yapabileceğine dair bir kitap. İnsan, hayatın gelip geçiciliğinde bir mana bulmak hem de bu yeryüzü misafirliğini en dolu şekilde yaşamak için ne yapmalı? Ünal Ersözlü, tarihten filozofların, sufilerin, sanatçıların ve bilgelerin anlatılarından aldığı rüzgarı, insanın yaşamını daha iyi yapma çabası için kullanıyor."

Yunus Nadi Ödüllü

Ünal Ersözlü, edebiyat ve yazın serüveninde farklı ödüller almış bir isim. Şair Ersözlü "Okyanusların Not Defteri" adlı ilk kitabıyla 1990 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü'ne, "Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye" adlı kitabıyla, 1998 Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne layık görülmüştü. Şairin 2011 Yunus Nadi Şiir Ödülü'nü almaya değer görülen "Kapıyı Çalıyorum" adlı şiir dosyası, Kırmızı Yayınları'ndan yayınlanmıştı. Ünal Ersözlü'nün sırasıyla; 'Okyanusların Not Defterinden' (1990), 'Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye' (1998), 'Zaman, Ayna ve Bıçak' (1999), 'Aşk-ı Hakiki' (2004), 'Gençliğin Dün Gecesi' (2008), 'Kapıyı Çalıyorum' (2012), 'Sarmaşk' (2014), 'Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba' (2017-Aralık), 'Tanrının Yaşam Klavuzu' (2019 Şubat), adlı kitaplarını yayınlamıştı. 'Yeryüzü Misafiri' Ünal Ersözlü'nün onuncu kitabı.