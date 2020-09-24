Eserleri 5 ödül 14 sergileme aldı

Egeli akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, uluslararası fotoğraf yarışmalarına eserleriyle damga vurdu.

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, “CANYTELLIS 2020 2.Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nda dört ayrı kategoride üç ödül alıp üç de sergileme kazandı. Kanlıoğlu ayrıca “Photo Story International Contest of Art Photography 2020” yarışmasında da iki ödül ve 11 sergileme kazandı. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Kanlıoğlu’yu başarısından ötürü tebrik etti. Prof. Dr. Takımcı, “Alahattin Hocamız, uzun yıllar boyunca fotoğrafçılık alanında yetenekli bireyleri sektöre kazandırmış değerli bir akademisyenimiz. İletişim Fakültesi olarak sadece eğitimde değil kültür ve sanat etkinliklerinde de başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Katıldığı uluslararası yarışmalarda beş ödül alan ve 14 sergi hakkı kazanan hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

1193 eser yarıştı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, CANYTELLIS 2020 2.Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına eserleriyle damga vurdu. Kanlıoğlu; 731 eserin yarıştığı Open Print (Serbest Baskı) dalında Melancholy isimli fotoğrafıyla GPU Bronze Madal (GPU Üçüncülük Madalyası) ödülü, 424 eserin yarıştığı Disability (Engel) kategorisinde Dans isimli fotoğrafıyla IAAP Ribbon Mansiyon ödülü, 1193 eserin yarıştığı Open Color (Serbest Renkli) kategoride Lotus Renkleri isimli eseriyle GPU Ribbon Mansiyon ödülü ve aynı kategoride iki ayrı fotoğrafıyla sergileme ödülü, 1168 eserin yarıştığı Open Monocrome (Serbest Siyah-Beyaz) kategoride bir fotoğrafıyla sergileme ödülü kazandı. Kanlıoğlu böylece bir uluslararası fotoğraf yarışmasında dört ayrı kategoride toplam üç ödül ve üç de sergileme kazanmış oldu.

Kanlıoğlu, Photo Story International Contest of Art Photography 2020 yarışmasında ise 485 fotoğrafın yarıştığı SECTION B: LINES (Çizgiler) kategorisinde “Tarlada” isimli fotoğrafı ödül alırken 562 fotoğrafın yarıştığı SECTION G: Life (Yaşam) kategorisinde “Keşkek” isimli fotoğrafı ile yine ödüle layık görüldü. Kanlıoğlu, bu yarışmada 6 ayrı kategoride katılım sonucu iki ödül ve 11 sergilemeye hak kazandı. Yarışmada Türkiye’den katılımcıların aldığı üç ödülün ikisi Kanlıoğlu’nun fotoğraflarına geldi.