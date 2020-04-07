'Esinti' galası online yapıldı

Sakarya'nın bir köyünde yaşayan Mehmet, eşi ve dört kızının hikayesi anlatıldığı kısa film "Esinti"nin galası, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında internet üzerinden yapıldı. Yiğit Ege Yazar'ın kısa filmi "Esinti"nin galası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak internetten yapıldı.

Galanın davetlileri, kendilerine özel gönderilen bağlantıdan filmi izledi. Daha sonra telekonferans yöntemiyle bir araya gelen filmin ekibi, oyuncuları ve konuklar, festivallere gitmeye hazırlanan 20 dakikalık kısa film hakkında konuştu. Yönetmen Yiğit Ege Yazar, online gala öncesinde yaptığı açıklamada, memleketinin Sakarya olduğunu ve küçüklüğünden beri köyünü ziyaret etmeyi çok sevdiğini söyledi. Anneannelerinin çocukluklarına yaşadıklarını anlattıklarını belirten Yazar, "Aile bağlarıyla ilgili bir film yapma fikri kafamda daha önceden de vardı. Anneannemlerin hikayeleri de aklımda yer ettiginden bu ikisini harmanlayabileceğimi düşündüm." dedi.

Bütçemiz kısıtlıydı

Filmin bütçesi için bir miktar para biriktirdiklerini daha sonra bir fon oluşturup herkese bunu ulaştırdıklarını ve gönüllü olarak projeye katılmak isteyenlerle birlikte filmi çektiklerini anlatan Yazar, "Bütçemiz kısıtlıydı fakat gönüllü olarak yardım edenimiz oldukça çoktu bu sayede hiç bir profesyonellikten kaçmak zorunda kalmadık." ifadesini kullandı. Gala gösterimi için festival yolculuğundan önce online olarak bir araya gelmek istediklerini ve ekibin de fikri beğenmesiyle filmin galasını online olarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini aktaran Yazar, filme ilişkin "Filmde bir mesaj kaygımız yok. İzleyen herkesin bir mana bulması isteğindeyim, umarım başarılı oluruz. Bir ailenin yaşadıkları ve bağları hakkında ufak bir hikaye ve bir yaklaşım sadece." değerlendirmesini yaptı.

Filmin bir sahibi olduğu çok net

Kısa filmin oyuncuları arasında yer alan yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler, filmin bir sahibi olduğunun çok net olduğunu belirterek, "Bazı filmlerde, özellikle böyle prodüksiyonlu işlerde genç yönetmenler görüntü yönetmenine, yapımcıya veya rejiye kendilerini kaptırırlar ve iş onların olmaktan çıkar. Yiğit'in genç yaşına rağmen sinemadan edindiği ilk tecrübelerle bir tarz ortaya koyarak iyi işler yapabilecek biri olduğunu düşünüyorum." dedi. Filmin tarzı, dili ve izleyiciye geçen bir duygusu olduğunu, eli yüzü düzgün temiz bir ortaya çıktığını vurgulayan Güler, "Yiğit, oyunculuk yapacaksa da yapsın ama yönetmenliği bırakmaması lazım. Bir tercih yapacaksa da kesinlikle yönetmenlik olmalı." ifadesini kullandı. Online galaya bebeğiyle birlikte katılan eşi Yeşim Güler ise senaryo sürecinden çekimlere kadar yönetmenin gayretini gördüklerini belirterek, "Kolay şartlarda ortaya çıkan bir film değil. Hakikaten kendini, ne yapması gerektiğini bilen ve yapmak istediğini filme yansıtan bir yönetmenin filmi." diye konuştu.

Film hakkında

Yönetmenliğini ve senaryosunu ödüllü oyuncu ve genç yönetmen Yiğit Ege Yazar'ın yaptığı yapımın başrollerinde ünlü oyuncular Mehmet Usta ve Vuslat Saraçoğlu yer alıyor. Abdülhamit Güler, İrem Var, Feyza Ahmetoğlu, Ayşe Sena Soytürk ve Yağmur Ölmez'in de oyuncular arasında bulunduğu 20 dakikalık kısa filmin görüntü yönetmenliğini Gürol Beşer, yardımcı yönetmenliğini Şüheda Yıldız, müziklerini ise Ali Nuri Türkoğlu üstleniyor. Filmde, Sakarya'nın bir köyündeki Anadolu evinde yaşayan Mehmet, eşi ve dört kızının hikayesi anlatılıyor.