Fazıl Say'dan İzmir'de üç konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albüm çalışmalarında yer alacak eserlerin kaydedileceği üç konser için İzmirli sanatseverlerle bir araya gelecek. Kayıt konserlerinin ilki 22 Şubat’ta yapılacak

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albüm çalışmalarında yer alacak eserlerin kaydedileceği üç konseri de İzmir’de yapacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon’daki albüm kayıt konserlerinin ilki 22 Şubat’ta saat 20.00’de olacak. İkinci ve üçüncü konser ise 25 Şubat ve 2 Mart’ta.

“Say Records Say”

İlk kayıt konseri “Say Records Bach”, Fazıl Say’ın pandemi döneminde repertuvarına eklediği “Goldberg Varyasyonları”nın çalınacağı bir resital olacak. 25 Şubat’taki “Say Records Say” konseriyle sanatçı flüt için bestelediği eserleri seslendirecek. Say’a flüt virtüözü Bülent Evcil ve ikinci flütte Sonat Sözer eşlik edecek. 2 Mart’ta yapılacak “Say Records Say” konserinde ise Say’ın çello için bestelediği eserler yorumlanacak. Bu konserde, yeni jenerasyonun yükselen isimlerinden genç çellist Jamal Aliyev ve Fazıl Say birlikte sahne alacak.

16 yaş üstüne açık

Albüm kayıt konserleri ses ve görüntü kaydı yapılacak olması sebebiyle 16 yaş üstü sanatseverlere açık olacak. Konser başladıktan sonra salona izleyici alınmayacak ve konser esnasında salondan çıkış yapılmayacak.

Etkinliğe giriş için kontroller Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapılacak.