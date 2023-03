Fazıl Say depremzedeler için İzmir’de ikinci kez sahneye çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ve solist Serenad Bağcan 6 Mart’ta İzmir’de depremzedeler yararına ikinci kez sahne alacak. 4 Mart’ta düzenlenecek ilk konserin biletlerinin hemen tükendiğini belirten Başkan Soyer, “Her iki yardım konserinin geliri de Bir Kira Bir Yuva kampanyasına aktarılacak. Biletlerinizi bugün birkirabiryuva.org üzerinden alabilirsiniz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla 6 Mart’ta dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile solist Serenad Bağcan’ın dayanışma konserine ikinci kez ev sahipliği yapacak. Konser, saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. 4 Mart’ta yapılacak ilk konserin bilelerinin hemen tükenmesi üzerine ikinci konser kararı alındı. Her iki konserin tüm geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına aktarılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biletlerinizi bugün birkirabiryuva.org üzerinden alabilirsiniz. Her birlikte dayanışmayla bu zor günleri aşacağız” dedi. Fazıl Say ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Teşekkürler İzmir, binlerce insana yardım gidiyor, ilk konserin tüm biletleri yarım saatte tükendi. 6 Mart konseri biletleri de satışa çıktı” dedi.

Katılımsız bilet seçeneği de var

Konser programında Fazıl Say'ın Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılar yer alırken, gecenin sunuculuğunu Yekta Kopan yapacak. Biletler bin liralık tek fiyattan satışa sunuldu. Konsere gidemeyecek olanlar da 500 lira tutarındaki katılımsız bilet satın alma seçeneğiyle bu dayanışmaya katkıda bulunabiliyor. Protokol, davetli uygulaması ve koltuk numarasının olmadığı konser için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’un kapıları saat 19.30’da açılacak.

Bir Kira Bir Yuva kampanyası sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketi sonrasında barınma sorununa çözüm bulmak için İhtiyaç Haritası ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlattı. Kira yardımı yapmak veya boş durumdaki evini depremzedelere açmak isteyenleri, barınacak eve ihtiyacı olanlarla buluşturan kampanya kapsamında çadır ve konteyner desteği de verilebiliyor.