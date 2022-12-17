Feridun Düzağaç, SMA'lı çocuklar için İzmir'de konser verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi kalıtsal kas hastalığı SMA hastalarının tedavilerine destek olmak amacıyla 19 Aralık’ta Feridun Düzağaç dayanışma konseri düzenliyor. Konserin geliri, hastalığın çok pahalı olan tedavisi için kullanılacak. Konsere gidemeyecek olanlar da katılımsız bilet satın alma seçeneğiyle bu dayanışmaya katkıda bulunabiliyor

İzmir dayanışmasını bu kez SMA’lı çocuklar için harekete geçirdiklerini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Hep birlikte gelin yüzlerce aileye umut olalım. Konsere gitmeseniz bile bilet alarak destek olun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kalıtsal kas hastalığı SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve İzmir’de yaşayan SMA hastalarının tedavilerine destek olmak için 19 Aralık’ta saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Feridun Düzağaç’ın sahne alacağı bir dayanışma konserine ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin bilet gelirlerinin İzmir’deki SMA hastalarının tedavisi için bağışlanacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “SMA’lı çocukların umudu olan gen tedavisinin maliyeti çok yüksek ve sosyal güvenlik kurumları karşılamıyor. Aileler, valiliklerden izin alarak kampanyalar düzenliyor, tedavi için gerekli parayı toplamaya çalışıyor. Biz dayanışmayı büyütmek ve daha çok kişiye ulaşabilmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizler de daha önce zor dönemlerde olduğu gibi dayanışma kültürümüzü bu kez de SMA hastalarımız için yeşertmemize destek olun. Hep birlikte gelin yüzlerce aileye umut olalım. Hala geç kalmadınız. Konsere gitmeseniz bile bilet alarak destek olabilirsiniz” dedi.

50 lira ver, bir çocuğa sen de destek ol



Konser için koltuk seçilebilen biletler 200 lira, koltuk seçilemeyen biletler 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Etkinlik için katılımsız bilet seçeneği de bulunuyor. Etkinliğe katılmayıp destekte bulunmak isteyenler bu bilet seçeneğini satın alabilir. Ayrıntılı bilgi ve bilet satın almak için “izmir.art” ve “bubilet.com.tr” adresi ziyaret edilebilir.

SMA’lı çocuklar ile yardım etmek isteyenler buluşturuldu



SMA hastaları için gereken gen tedavisinin maliyeti çok yüksek olduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında bizizmir.com üzerinden “Umut Ol Hayat Ol” diyerek bir dayanışma kampanyasıyla tedavi bekleyen SMA’lı çocuklar ile onlara yardım etmek isteyenleri bir araya getirmişti.