Festival hazırlıkları tamamlandı

Türkiye'nin Oscar'ı olarak kabul gören 3. Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

ASİTEM (Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenmekte olan Uluslararası İzmir Film Festivali, hâlâ ülkemizin ilk ve tek vizyon filmleri festivali olma özelliğini koruyor. Bir önceki yıl vizyona giren her filmin doğal aday olduğu festival kapsamında en iyiler noter onaylı halk oylamasıyla belirleniyor. Bu yıl tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle hijyen standartlarını ve sosyal mesafeyi gözeterek organize ettiğimiz 3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nin güvenli bir organizasyon ortamında gerçekleşmesi için titizlikle çalışılmaya devam ediliyor.

Televizyon dizileri ve dijital yapımlar artık festival kapsamında Evlerimizde kaldığımız karantina süreci boyunca keyifli vakit geçirmemize çok büyük katkı sağlayan televizyon dizileri ve dijital yapımlar da bu yılki festival kategorilerinde yer alacak. Uluslararası ilgi gören kategori oylama sürecinde geçtiğimiz yıl 110 ülkeden 4.5 milyon tekil oy kullanılırken bu yıl yeni eklenen kategoriler ve festivale gösterilen ilgiyle birlikte hedefimiz 5 milyon tekil oy kullanımı!

İzmir'in 30 ilçesinde açık hava gösterimleri Oylama süresince İzmir'in 30 ilçe ve merkezinde devam edecek olan açık hava gösterimleri yeniden sinemayla iç içe olmanızı sağlayacak. Her yıl olduğu gibi en iyilerin belirlendiği Altın Artemis ödül gecesinde birbirinden güçlü yapımlar, adaylar ve film ekipleri ödüllerine kavuşacak. Perde önünde ve arkasında emek veren herkesin ödüllendirilmesi için internet

sitesi üzerinden yapılacak olan oylamada yeniden en çok sanat kazanacak.





