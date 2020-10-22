Fikrimiz büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda açtığı "Gençlik Yerleşkesi"nde FikrimİZ Gıda Giris¸imcilig^i ve FikrimİZ Sosyal Girişimcilik programları başlıyor. İzmir girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya hazırlanan proje kapsamında ilk eğitimler 23 ve 26 Ekim’de düzenlenecek

İzmir’de girişimcilik ve inovasyon kapasitesini geliştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in girişimiyle oluşturulan FikrimİZ, kentin girişimcilik ekosistemini geliştirmek için “Gıda Girişimciliği“ ve “Sosyal Girişimcilik” programlarını başlatıyor. Büyükşehir Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü FikrimİZ birimi bünyesinde başlatılan programlar çerçevesinde ilk eğitimler 23 ve 26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Gıda Girişimciliği eğitim programıyla İzmir’deki potansiyel gıda girişimlerinin tespit edilmesi, gıda girişimi iş fikirlerinin desteklenmesi, mentorluk ve iş destek eğitimlerine erişim sağlanması, katılımcılara etkili gelişme fırsatları sunulması amaçlanıyor. Sosyal Girişimcilik eğitim programıyla ise İzmir’de sosyal girişimciliğinin güçlendirilmesi, İzmir’deki sosyal girişimci a daylarının gerekli girişimcilik eğitimlerini alması, is¸ birlikleri geliştirmesi ve yeni is¸ fikirleri üretmesi hedefleniyor. Aralık ayında yapılacak iş planı yarışmaları ile sona erecek programda kazanan gıda girişimleri ve sosyal girişimler ödüllendirilecek.

Gençlerin önünü açacak

İhtiyaç Haritası ve Inogar Kurucu Ortağı Mert Fırat ve sosyal girişimci ve akademisyen Itır Erhart katılımıyla yapılan lansmanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Havagazı Fabrikası’nı girişimcilik ve inovasyon merkezi haline getireceklerini ve bu nedenle Fablab ve FikrimİZ oluşumunu çok önemsediklerini söylemiş ve İzmir’in çıtasını yükseltecek, yaratıcı gençlerinin önünü açacak bir yapıyı kurmanın heyecanını yaşadığını belirtmişti.



İlk eğitim bugün

Programa kabul edilen katılımcılar için “Sosyal girişim nedir, sosyal girişimci kimdir?” eğitimi bugün 11.00-15.45 saatleri arasında Itır Erhart tarafından verilecek. 26 Ekim 2020 Pazartesi ise 11.00-15.30 arasında Asu Aksoy tarafından “Oryantasyon, Girişimciliğe Giriş, İş Planı ve Gıda İşi Faaliyetleri” eğitimi ve aynı gün 11.00-15.30 saatleri arasında Mesut Kesin tarafından “Finansman Hazırlığı ve Teknik Kapasite Geliştirme” eğitimleri düzenlenecek.