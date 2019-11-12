'Fikriye ve Latife Kuruluşun ve Kurtuluşun Hafızası' oyunu Bornova'da sahnelendi

Bornova Belediyesi 10 Kasım Haftası'nda, Şeniz Kurultay Gürakan'ın yazdığı 'Fikriye ve Latife Kuruluşun ve Kurtuluşun Hafızası' oyununa ev sahipliği yaptı. Başkan İduğ, Türkiye'nin Atatürk'ün 30 yıl daha yaşaması gerektiğini söyledi.

Tiyatroseverlerin ilk olarak Haziran ayında izlediği oyun, Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümünde Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi iki gün üstüste sahnelendi. Gürakan'ın, Fikriye ve Latife Hanım'ı 10 yıl gibi uzun süre araştırdıktan sonra kaleme aldığı iki kişilik oyun, büyük beğeni topladı.

Atatürk 30 yıl daha yaşasaydı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İstanbul'da izleyip İzmir'e davet ettiği oyunu Eşi Ufuk Hanım ile birlikte izledi. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Atatürk'ün dünya tarihine damga vurmuş bir lider olduğunu söyleyen Başkan İduğ, "Büyük Önderimiz 57 yaşında aramızdan ayrıldı.Bence 30 yıl daha yaşamalıydı. Eğer yaşasaydı bugün Türkiye çok daha ileride olurdu. Bizim bütün çabamız O'nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmak ve ileri taşımak" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikriye ve Latife Hanım'ın gözünden anlatıldığı iki perdelik oyunda, Şeniz Kurultay Gürakan ve Zeynep Güngörenler rol alıyor. Tiyatro Ankara tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Nesimi Kaygusuz yapıyor.