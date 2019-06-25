Fikriye ve Latife kütüphane oldu

'Fikriye ve Latife Kuruluşun ve Kurtuluşun Hafızası' oyunun geliri ile Konak Kemal Reis İlkokulu'nda kütüphane yaptırıldı. Göztepe Rotary Kulübü, kütüphaneye kitap bağışında da bulundu.

Göztepe Rotary Kulübü toplum birliği okuluna kütüphane yaptırmak üzere geçtiğimiz ay harekete geçti. Oyuncu ve senarist Şeniz Kurultay Gürakan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin kuruluşunda iki aşk arasındaki hikayesini anlattığı 'Fikriye ve Latife Kuruluşun ve Kurtuluşun Hafızası' oyunu, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde Göztepe Rotary Kulübü üyeleri için sahnelendi.

Oyunun yazarı ve Fikriye rolüyle baş rol oyuncusu Gürakan oyunun hikâyesini şu cümlelerle ifade etti:

"Bu oyunu en iyi anlatacak kelime Aşk. Esaret zincirini cesaretle kırıp atmış, bunun bedelini canlarıyla kanlarıyla ödemiş bir milletin ölmeyen vatan aşkının hikayesi. Bütün kaleleri zapt edilmiş, tüm tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve her köşesi işgal edilmiş bu aziz vatanın küllerinden doğuşunun hikayesi. Cephelerden cepheye düşman işgaline; kurtuluşun ardından son nefesine kadar milletini cehalete ve mağduriyete mahkum bırakmak isteyen güçlere karşı kazandığı zaferlerle bir büyük kahramanın hikayesi. Yaşadığı dönemden yüz yıl ötesine ışık tutan o eşsiz dehası ile vatan aşkına adadığı ömrünün, ışıklı yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; bugünümüze ve yarınımıza ışık tutacak anlarının hikayesi. Ve O'nu büyük bir aşkla sevmiş iki kadının gözünden, bu dünyada yarım kalmış kırık yaralı sevdalarının hikayesi. Hepsini aşk gözünden, kadın dilinden anlatan bir tiyatro oyunu."

Katkıda bulunabildik

İstanbul, Ankara ve Eskişehir'den sonra İzmir'de sahnelenen oyunun çift taraflı bir fayda sağladığına değinen Kulüp Başkanı Aylin Girgin, "İki aşk arasındaki Atatürk'ün fedakarca yaşadığı vatan aşkını anlatan bu oyun ile eğitime bir nebze de olsa katkıda bulunmak büyük mutluluk verici. Oyunun sahnelenmesi de, kütüphanenin oluşmasında destek veren bütün arkadaşlarıma ve okul yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Kemal Reis İlkokulu Müdürü Makbule Taşkın ise okulun bir ihtiyacına yönelik kısa sürede hazırlanan kütüphane için kulüp üyelerine teşekkür etti.