Film, yarışmalardan ödülle döndü

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi (EÜİF) Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Sertaç Kasaplar'ın yönetmenliğini yaptığı "Zorunda" adlı kısa filmi katıldığı yarışmalardan ödülle döndü.

Kasaplar'ın yönetmenliğini yaptığı "Zorunda" adlı kısa filmi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında birincilik ödülü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen "10. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması"nda ise üçüncülük ödülü aldı. Aynı film, Hindistan'da düzenlenen Kalakari Film Festivali'nde ise hem finalist olarak yarışma hem de özel seçki kapsamında gösterim olanağı kazandı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve Araştırma Görevlisi İbrahim Sertaç Kasaplar'ı makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, genç akademisyeni başarılarından dolayı tebrik etti. Prof. Dr. Budak, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun düzenlediği 'İnsan Hakları Bağlamında İnsani Değerler' temalı yarışmaya başvuran 37 eser arasından birinci seçilen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun düzenlediği '10. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda 87 eser arasında üçüncülük ödülü alan genç akademisyenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ise Kasaplar'ın başarılı bir yönetmen ve akademisyen olduğunu ifade ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti. EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) stüdyolarında gerçekleştirilen kısa filmin teknik yapımında İletişim Fakültesi ve EGEMM çalışanlarından oluşan bir ekip görev aldı. Filmin senaryosunu Sevilay Ayva, görüntü yönetmenliğini ise İsmail Ersan üstendi. Ayrıca filmin Sanat yönetmenliğini Taylant Önel, ses kayıt yönetmenliğini EÜİF Araştırma Görevlisi Hüdai Ateş üstlenirken yapım ekibinde ise EÜİF Araştırma Görevlisi Sedef Ege Karataş ve Sinan Aslan yer aldı.