Fısıldaşan Replikler Foça'daydı

Foça Belediye Tiyatrosunun ‘Fısıldaşan Replikler’ isimli oyunu, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde sahnelendi. Pandemi kuralları düzeniyle izlenen oyun çok beğenildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yönetmen Erdal Dinçer’e ve oyunculara teşekkür etti.

Üretim sıkıntısı çeken bir oyun yazarına tiyatro tarihinin önemli karakterlerinin yeniden yaşama sevinci ve ilham vermesi konulu oyunda; Hamlet, Juliet ve Kanlı Nigar gibi birçok karakter yeniden canlandırıldı.

Ahmet Mert Aydın, Aksel Ağan, Arzu Demir Yalçın, Burcu Şaylı, Çisem Keklik, Davut Akbaba, Emine Tekin, Eser Dürser, Gizem Gürses Dinçer, Günseli Batı, Hüseyin Çelikten, Nihal Aksu, Orhan Suerdem, Sevim Karayiğit, Seren Aki, Şerife Aydın ve Tuğçe Elif Topcuoğlu ‘Fısıldaşan Replikler’de sahne aldı.