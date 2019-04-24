Foça'da baloncuklar uçuştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen interaktif baloncuk gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü. Gösteri boyunca salondan hayret nidaları ve alkışlar eksik olmadı.

Foça'da baloncuklar uçuştu
24 Nisan 2019 Çarşamba 14:15

Dünyada 'Hubble Bubble Show' olarak bilinen gösterinin kreatörlüğünü Servet Yalçın üstlenirken, sahne şovlarını Ahmet Altın gerçekleştirdi. Foça Belediyesinin destekleriyle sahnelenen gösteri için 4 ayrı seans düzenlenerek ilçedeki yüzlerce çocuğun izlemesine olanak sağlandı. Ahmet Altın illüzyonu andıran sahnelerde sabun köpüğünden oluşturduğıu balonlarla adeta 'on yüz milyon baloncuk' deyimini gerçek yaptı. Oluşturduğu bazı dev baloncuklara çocukların ellerini sokması, bir tarafından girip diğer tarafından çıkması gibi bölümlerle gösterisini interaktif olarak sürdürdü.

'Hubble Bubble Show'un dünyada ilk kez 15 yıl önce Viyana'da 'sanatsal bir form olarak' gösteri dünyasına katıldığını, birçok dünya başkentinde yüzbinlerce çocuğa ulaştığını belirten kreatör Servet Yalçın, uluslararası patentinde ( Avrasya Sirki) kendilerine ait olduğunu söyledi.

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