Foça'da Caz Günleri

Foça, bu yıl ilki düzenlenecek olan Caz Günleri'ne hazır. Foçalıları ve Foça dostlarını caz müziğinin unutulmaz isimleri ile buluşturacak olan Foça Caz Günleri üç gün sürecek.

Foça Belediyesi tarafından organize edilen Foça Caz Günleri, 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Üç gün boyunca birbirinden ünlü caz sanatçılarının yer alacağı konserler ücretsiz olacak. Foça Caz Günleri'nin birinci günü, 31 Ağustos Cumartesi günü, Yeni Foça Belediye Meydanı'nda saat 20.00'de başlayacak. Foça Caz Günleri'nin birinci gününde, Melis Sökmen, Şenova Ülker Quartet ve Sibel Tüzün gibi isimler yer alırken, 1 Eylül 2019 Pazar günü Foça Belediyesi Karakum Plajında ise saat 20.00'de İmer Demirer Quartet, Sibel Köse Band ve Kerem Görsev Trio yer alacak. Foça Caz Günleri'nin 3. Gününde sahneye Ricky Ford Quartet, Erkan Oğur Anatolian Blues ve Fatih Erkoç Jazz Project çıkacak.