Foça'da kitap günleri

1.Foça Kitap Günleri, 16 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Beşkapılar Kalesi’nde düzenleniyor.

Foça'da kitap günleri
17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:45

Foça Kitap Günleri’nin açılışı “Foça ve İzmir Kitapları” başlığı altında; ‘Babamın Foça’sı’ kitabının yazarı Handan Gökçek, ‘Direnişin adı Gültepe’ kitabının yazarı Murat Şahin ve ‘Güneşin Gizemli Kızı Mordoğan’ kitabının yazarı Cevdet Yüceer’in katıldığı söyleşiyle yapıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kitap Günleri’nin ülkemiz edebiyatının sevilen isimlerinin yer aldığı bir sanat buluşması olacağını belirterek, katılan tüm edebiyatçılara ve yayınevlerine teşekkür etti.

Foça Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında bugün saat 20.00’de Baran Aydın’ın katıldığı ‘Türk’ün Kadim Vizyonu ve Atatürk’ söyleşisi ve Ataol Behramoğlu imza günü (saat 20.00-21.00); yarın saat 20.00’de Hüsnü Arkan Söyleşisi ve imza günü gerçekleştirilecek.

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