Folkart Academy'de yeni dönem başlıyor

Folkart Academy'de ileri seviye tiyatro eğitim verilen Özel Yetenek Sınıfı seçmeleri için ön kayıtlar başladı. Ön kayıtlar folkartakademi.com adresinden yapılacak.

Bugüne kadar 2600 öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Folkart Academy, 2020 eğitim yılı için kayıtlarını açtı. Proje Koordinatörlüğünü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın üstlendiği Folkart Academy, sanat dünyasına nitelikli ve eğitimli oyuncular kazandırmayı sürdürüyor. 2017 yılından günümüze çok sayıda öğrencisi konservatuar sınavlarında üstün başarı gösteren, tiyatro sahnelerinde, dizi ve sinema filmlerinde çeşitli roller üstlenen Folkart Academy yeni yetenekler arıyor.

Özel yetenek sınıfı seçmeleri

Folkart Academy bünyesinde ileri seviye tiyatro eğitim verilen Özel Yetenek Sınıfı seçmeleri için ön kayıtlar başladı. Ön kayıtlar www.folkartakademi.com adresinden yapılacak. 15 yaş ve üstü herkes başvuru yapabilecek. Ücretsiz eğitimlerin verileceği Özel Yetenek Sınıfı için 30 öğrenci alınması planlanıyor. Ön kayıtların ardından adaylara ilk yetenek sınavı için randevu verilecek. İlk sınav 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sınavı geçen adaylar 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerindeki 2. sınava girecekler. Özel Yetenek Sınıfı eğitimleri Mart ayında başlayacak. Bahar Dönemi eğitimi 10 hafta sürecek. Sonrasında yapılacak dönem sınavında başarılı olan öğrenciler, 2020 yılı Güz döneminde ve 2021 yılında da eğitim almaya hak kazanacaklar. Öğrenciler, 2 yıl süresince toplamda 200 saatlik eğitim alacaklar. Folkart Academy bünyesinde geçtiğimiz yıl seçilen Özel Yetenek Sınıfı öğrencilerinden eğitimin 2. seviyesine geçmeye hak kazananlar da, bu yıl 2. sınıf olarak eğitimlerine devam edecek.

Eğitim kadrosu

Eğitim verecek isimler ise şöyle; "Volkan Severcan, Bora Severcan, Hülya Savaş, Gürol Tonbul, Şule Demirezen, Hasan Alptekin, Sonkan Damcıoğlu, Suat Özturna, Yeşim Alıç, Ziya Kürküt, İbrahim Raci Öksüz, Şafak Ersözlü, Bora Seçkin.

En yeteneklileri arıyoruz

Folkart Academy Proje Koordinatörü Volkan Severcan, "Folkart Academy, süper bir yıla daha başlıyor. İlk olarak Özel Yetenek Sınıfı seçmelerini yapacağız. Geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübeyle bu yılda, altını çizerek söylüyorum; yine çok yetenekli isimler göreceğiz, izleyeceğiz. Ardından yeni workshoplarla eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Bugüne kadar ön kayıtlar ve elemelerle birlikte 10 binlerce insana ulaştıklarını kaydeden Volkan Severcan, "Bu yıl da binlerce yetenekli isim arasından en yeteneklileri seçmeye çalışacağız. Seçmelerde gerçek işimiz çok zor olacak. Alanlarında uzman isimlerden 10 hafta sürecek ücretsiz eğitimler için herkesin başvurularını bekliyoruz" diye konuştu.