Folkart Gallery'de Atatürk sergisi

"Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" sergisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyarete açılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer aldığı Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" sergisi, 19 Mayıs'ta Folkart Gallery'de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergide Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı gece kullanılan gaz lambası da yer alıyor.

Folkart Gallery tarafından hazırlanan sergiyi ekim ayından bu yana yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Serginin en yoğun günleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım tarihleri oldu.

Serginin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Serginin proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, proje danışmanlığını ise Prof. Dr. Zafer Toprak üstlendi.

Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sergi, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlandı.