Folkart'ta Feyzi Aslangil gecesi

Gazeteci-yazar piyano sanatçısı Nihat Demirkol, Türk müziğinin önemli isimlerinden Feyzi Aslangil'in eserlerini Folkart Academy Sahnesi'nde çaldı. Demirkol, piyanistlerin üstadının izinden gittiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gazeteci, yazar ve piyano sanatçısı Nihat Demirkol, Türk müziğinin önemli isimlerinden Feyzi Aslangil'in unutulmaz eserlerini Folkart Academy Sahnesi'nde davetlilerle buluşturdu. Sunuculuğunu ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın yaptığı piyano dinletisine çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel Türk müziğini tanıtmak amacıyla birçok çalışmaya imza atan Demirkol, 8 yaşında piyanoya başladı. Demirkol'un sözlü ve enstrümantal eserlerden oluşan 20'yi aşkın bestesi bulunuyor. Demirkol, aynı zamanda köşe yazarlığı yapmaktadır.

Takipçisiyim

Türk müziği eserlerini piyanonun sınırlı notlarıyla ölümsüz nağmelere dönüştüren Feyzi Aslangil'in hayatını konu alan gecede Nihat Demirkol, "Geleneksel Türk müziğinde Feyzi Aslangil, piyanistlerin üstadı olarak kabul edilir. Feyzi Aslangil, çok az sayıda eseri bizlere bıraktı. Ben de bu eserleri, üstadın tarzında seslendirmeye çalışıyorum" dedi. Piyanonun aslen Batı müziği enstrümanı olduğuna işaret eden Demirkol, "Piyano özellikleri itibarıyla biraz kısıtlı olarak görülür. Müzik otoriteleri Türk müziği için piyanoyu pek kabullenmez. Feyzi Aslangil ise Türk müziğinin piyano ile çalınabileceğini gösteren bir üstattır. Ben de sayın Aslangil'in takipçisiyim" diye konuştu.

Annesinin doğum günü

Annesi Ürgün Demirkol'un Feyzi Aslangil'i 20'li yaşlarında ilk kez dinlediğini anlatan Nihat Demirkol, "Ürgün hanım, o konserde babasına dönüp, "Benim de birgün çocuğum olursa, onun alaturka piyano çalmasını isterim" demişti. Ve bu istek bendenizi erken yaşta piyanoyla tanıştırdı. Şimdi de gördüğünüz gibi ebediyete intikal eden Ürgün hanımın çocuğu olarak, annemin çok beğendiği Feyzi Aslangil'in izinden gitmekteyim. Bugün 16 Ocak. Bu tarihi belirledik. Çünkü bugün Ürgün hanımın doğum günü. Bu anlamlı gece için bizlere ev sahipliği yapan Folkart'a ve beni yalnız bırakmayan siz değerli davetlilere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Etkinlik süresince hem Feyzi Aslangil'in hayatını ve bilinmeyen yönlerini anlatan Nihat Demirkol, aynı zaman Aslangil'in geride bıraktığı sınırlı sayıdaki eseri piyanoyla dinleyicilerle buluşturdu. Etkinlik sonunda Demirkol, davetlilerden yoğun alkış aldı.

Münir Nurettin'e eşlik etti

Feyzi Aslangil, 1910 yılında İstanbul'da doğdu. Hariciye memurlarından Abbas İhsan Emiraslan ile Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) hocalarından Muallim Feyzi Efendi'nin kızı Mihriban Hanım'ın oğludur. Babası İranlı soyundandı. Babasının 'Hariciyeci' olmasını istediği Feyzi Aslangil, babasının tüm baskısına rağmen musiki hevesiyle Saint Benoit lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. Batı tarzında piyano dersleri aldı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen musıkiyi meslek olarak seçen Aslangil, 1933'te Münir Nurettin Selçuk'a konserlerinde piyanosu ile eşlik etmeye başladı. Yıllarca gazino ve saz salonlarında piyanosunu çaldı. Şair Mehmet Akif Ersoy'un kızı Halide Hanım ile evli olan Feyzi Aslangil'i halk daha çok İstanbul Radyosu'ndaki 'Piyano ile Saz Eserleri' programıyla tanıdı, sevdi. Aslangil, genç yaşta 1965 yılında vefat etti.