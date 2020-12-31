Fotoğraf sanatının ustası Kanlıoğlu’na altın madalya

Ege Üniversitesi’nin başarılı akademisyeni ve fotoğraf sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, katıldığı uluslararası yarışmalarda eserleri ile büyülemeye devam ediyor.

Daha önce pek çok uluslararası yarışmadan ödülle dönen Kanlıoğlu, Sırbistan ve Karadağ’da yapılan uluslararası fotoğraf yarışmasından bir altın madalya, iki mansiyon ödülü ve 14 sergileme kazandı. Dr. Öğretim Üyesi Kanlıoğlu, “4th Internatıonal Cırcular Of Photography, Autumn Cırcuıt 2020”de Salon MLADOST’tan serbest renkli dalda “İnle Balıkçıları 14”isimli eseriyle PSA Altın Madalya ödülünün sahibi oldu. Dr. Kanlıoğlu aynı yarışmanın insan dalında ise “Ayakkabı Tamircisi” adlı eseriyle “FK MLADOST Honorable Mantion” ödülü ve serbest siyah beyaz dalda “Melancholy” isimli eseriyle “FKK CACAK Praise” ödülü alırken, farklı dallarda fotoğraflarıyla da 14 sergileme kazandı.

Kanlıoğlu ayrıca, Sille Sanat Sarayı tarafından organize edilen ve ülkemizin önde gelen fotoğraf sanatçılarından İbrahim Zaman onuruna düzenlenen, 41 ülkeden 227 katılımcının 891 fotoğrafla katıldığı “Sille Sanat Sarayı İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması”ndan, “İnle Balıkçıları 2” isimli fotoğrafıyla “IAAP Gümüş Madalya” ve üç adet de sergileme kazanma başarısı gösterdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, uluslararası yarışmalarda ödülle dönen başarılı akademisyeni tebrik ederek başarılar dilediler.