Galileo Galilei Kimdir? Merak Mı Ediyorsunuz?

İnsanlık tarihi boyunca bilgi birikiminin oluşmasına katkı sunmuş olan çok sayıda önemli şahsiyet bulunmaktadır.

Bu şahsiyetler arasında yer alan Galileo Galilei; yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir bilim insanı olarak ön plana çıkmıştır. Onun yapmış olduğu keşifler; modern bilimin ortaya çıkmasında önemli bir yapı taşı olarak tanımlanmıştır. Bundan dolayı bilim dünyasında saygı duyulan bir kişilik olarak karşımıza Galileo Galilei ismi çıkmaktadır. 15 Şubat 1564 yılı itibariyle İtalya’da dünyaya gelen Galileo’nun babası da müzik teorileri alanında çalışmalar yürütmüştür.

1581 yılında tıp eğitimine başlayan Galileo; bilim ve matematiğe olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Esasında onun matematik bilimine olan ilgisi; Pisa Üniversitesindeki Tıp bölümünü bitirememesine neden olmuştur. Matematik alanına yoğunluk veren Galieo; daha sonraki dönemlerde bu üniversiteye matematik profesörü olarak geri dönmüştür.

Galileo Casus Camını Geliştiriyor!

Venedik’te Hollanda kökenli olan bir tüccardan teleskop benzeri casus camını satın alan Galileo; casus camını geliştirmeyi başarmıştır. Bu aşamadan sonra onun bilim hayatı oldukça farklılaşmıştır. Çünkü kendisinin geliştirmiş olduğu teleskop sayesinde artık gökyüzündeki cisimleri incelemeye başlamıştı. Gökyüzü cisimlerine dair oldukça önemli gözlemler yapmayı başaran Galileo; casus camını astronomik amaçlarla kullanan ilk bilim insanı olarak da tarihe geçmiştir.

Geliştirmiş olduğu teleskop sayesinde gökyüzündeki cisimlere dair çok önemli tespitlerde bulunan Galileo; bu tepsilerini Yıldız Habercisi adındaki bir eserler de kitaplaştırmıştır. Bu kitabın yayınlanmasının ardından ün kazanmayı da başaran Galileo; çeşitli tartışmaların da odağında olmaya başlamıştır.

Galileo Galilei Keşiflere Başlıyor!

Bilim dünyasında daha ok keşifleriyle ön plana çıka Galileo; çığır açan varsayımların da düşünürü olarak karşımıza çıkmaktadır. O keşiflerine başladıkça İncil’le de ters düşmeye başlamıştır. İlk ters düştüğü nokta ise; İncil’de bulunan ‘’ evrenin bir sıvının içerisinde yüzdüğü’’ tezidir. Yapmış olduğu keşifler neticesinde oraya koyduğu yeni yaklaşımların kısa süre içerisinde tepki toplaması da kaçınılmaz olacaktır. Siz de Galileo Galilei hakkında bilgi sahibi olmak; keşifleri sonrasındaki yaşadığı olayları öğrenmek istiyorsanız; Bilgikılavuzu internet sitesinde yer alan Dünyayı Döndüren Adam, Galileo HYPERLINK "https://www.bilgikilavuzu.com/galileo-galile-kimdir-kesifleri-nelerdir-2/" Galilei HYPERLINK "https://www.bilgikilavuzu.com/galileo-galile-kimdir-kesifleri-nelerdir-2/" Kimdir? Keşifleri Nelerdir? Yazısını okuyabilirsiniz.



