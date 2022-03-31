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Game of Thrones sevenlere müjde! O dizinin tarihi belli oldu

Game of Thrones dizisini sevenlere güzel haber. Targaryen hanedanını anlatan House of the Dragon dizisinin çekimleri geçtiğimiz yıl başlamıştı. Dizinin yayın tarihi de belli oldu

Game of Thrones sevenlere müjde! O dizinin tarihi belli oldu
31 Mart 2022 Perşembe 11:55

Son dönemin en popüler yapımlardan Game of Thrones dizisinin geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon’un yayın tarihi belli oldu.  

Dizinin yayıncısı HBO’nun yaptığı açıklamaya göre House of The Dragon dizisi 21 Ağustos 2022'de yayınlanacak.

House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. George R. R. Martin'in 'Ateş ve Kan'kitabından uyarlanan ve Game of Thrones'un 200 yıl öncesinde geçecek diiz 10 bölümden oluşacak.  Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes bulunuyor.

Etiketler; #game of thrones #targaryen hanedanı #ejdarla #house of the dragon
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