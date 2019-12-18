Gar'da moda günleri

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), Rönesans Ajans'ın ortaklığında, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, Türk Kızılayı ve Altier Academy katkılarıyla düzenlenen İzmir Fashion Week, Alsancak Garı'nda başladı

Bu yıl 7.'si düzenlenen İzmir Fashion Week etkinlikleri kapsamında birbirinden özel tasarımlar, Türkiye'nin ünlü mankenleri tarafından sergilenirken, bu yıl ilk kez Alsancak Garı'nda yapılan İzmir Fashion Week'e İzmir'in önde gelen modacıları ve sektör temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Birbirinden değerli modacıların, tasarımcıların ve firmaların boy göstereceği, koreograflığını Akif Örük'ün yaptığı İzmir Fashion Week'in ilk gününde çocuk giyim markası Ozmoz bir defile ile sahne aldı. Çocuk giyiminde ülkemizin önde gelen markalarından biri olan Ozmoz'un defilesinde çocuk mankenler büyük ilgi gördü. İlk günün diğer iki defilesini ise erkek giyim markası FC Plus ve gelinlik ve abiyenin önde gelen markalarından İğne İplik Moda düzenledi.

Bağışlar yapılıyor

İkinci gün ise Dilek Yaldız, Zeynep Olgun, Nazlı birbirinden değerli kreasyonları ile podyumda boy gösterdi. İzmir Fashion Week'in son gününde ise, Sinem Mardi, Loft ve Yiğit Eryendi de birer defileye imza atacak. Seminer, workshop, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği İzmir Fashion Week'te ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarını sergilediğini söyleyen Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul, "Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz İzmir Fashion Week, başta İzmir olmak üzere bölgemizdeki moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tutuyor. Ayrıca organizasyon bu sene ilk kez Alsancak Garı'nda farklı bir konsept ile İzmirlilerle buluştu. Bu kapsamda ayrıca Türk Kızılayı ile yaptığımız işbirliği ile hem kan bağışı hem de kök hücre bağışı için de standlarımız alanda olacak. Bu üç günlük sürede İzmirliler hem modaya doyacak hem de sosyal sorumluluk gereği verecekleri üç tüp kan ile birçok hastaya umut olabilecekler" diye konuştu.