40 SENE BEKLEDİM!
40 SENE BEKLEDİM!
0
SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
0
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
0
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
0

Gaziemir Belediyesi’nden sanata ve sanatçıya tam destek

Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Gaziemir Belediyesi, haziran ayında düzenlediği etkinliklerle, uzun süredir faaliyetlerini yapamayan sanatçıları sahneyle, sanatseverleri de sanatla buluşturuyor

Gaziemir Belediyesi’nden sanata ve sanatçıya tam destek
18 Haziran 2021 Cuma 15:52

Pandemi nedeniyle uzun süredir kültür sanat etkinliklerine ara veren Gaziemir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla kültür sanat faaliyetlerine hız verdi. Sanatın farklı dallarında gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş grubuna ve farklı beğenilere hitap eden belediye, haziran ayı etkinlik takviminde tiyatro ve konserlere yer verdi.

Yurttaşları tiyatro oyunları ve konserlerle buluşturan belediye, salgın nedeniyle uzun süredir sanatlarını yapamadıkları için ekonomik zorluk yaşayan sanatçılara destek oluyor. Sanatçıları yeniden sahneyle buluşturan belediye, uzun süredir evlerinde kalan yurttaşların kültür sanat etkinlikleriyle keyifli saatler geçirmelerine katkı koyuyor.

Gaziemir Belediyesi’nin Haziran ayının ilk etkinliğinde Nazım Hikmet Ran anıldı. Emrez Mahallesi’nde düzenlenen ‘Mavi gözlü dev, memleket Nazım Hikmet’ etkinliğinde Grup Yaren sahne aldı. Haziran ayı etkinlikleri kapsamında Festival Alanı’nda sahne alan Grup Moli ise şarkılarıyla Gaziemirli seyirciye keyifli saatler yaşattı.

Belediyenin 19 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de İlçe Stadı’nda düzenleyeceği babalar günü özel etkinliğinde babalar ile çocukları yarışacak. Bu etkinliğin hemen ardından saat 19.00’da Festival Alanı’nda Dolce Band isimli müzik topluluğu konser verecek.

Çocukların açık havada tiyatro keyfi  

Düzenlediği kurslarda çocukları sanatla buluşturan belediye, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel ekinlikler düzenliyor. Gaziemir Belediyesi, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği çocuk tiyatrolarıyla minik izleyiciyi tiyatroyla buluşturuyor. İlçenin parklarında düzenlenen tiyatro gösterimlerinde çocuklar keyifli saatler yaşıyor. Arkadaşlık ilişkileri, aile kavramı, doğa ve hayvan sevgisi gibi konuları işleyen tiyatro oyunlarıyla buluşan çocuklar, sanatın büyülü dünyasında yolculuğa çıkıyor.
İlçenin 16 mahallesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında haziran ayının ilk iki haftasında Gülmeyen Kral, Kamptaki Sürpriz, Kırmızı Karpuz Çekirdeği isimli oyunlar çocuklarla buluştu.
Belediyenin etkinlik takvimine göre 18 Haziran Cuma günü Beyazevler Mahallesi, Beyazevler Parkı’nda Robinson Crusoe isimli çocuk oyunu sahnelenecek. 24 Haziran 2021 Perşembe günü Toprak Sahne Tiyatrosu Eşekler Karnavalı oyununu Aktepe Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Şanlı Parkı’nda, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Mavi Sanat Tiyatrosu, Renkli Düşler Kumpanyası oyununu Fatih Mahallesi Şehit İstihkam Er Umut Çiftçi Parkı’nda sahneleyecek. Tiyatrolar saat 19.00’da başlayacak.
Açık havada yapılan etkinlikler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak düzenleniyor.

Etiketler; #gaziemir belediyesi #sanat
Önceki Haber
Deniz Poyraz'ın annesi anlattı: Öğretmen olmak istiyordu
Sonraki Haber
Karşıyaka Belediyesi’nden kadın üreticilere destek
Mask Müzesi’ne ödül
Mask Müzesi’ne ödül
0
İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başlıyor
İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başlıyor
0
Bornova'da Nostaljik Sinema Günleri başlıyor
Bornova'da Nostaljik Sinema Günleri başlıyor
0
Türkiye’nin ilk kadın protestosu İzmir'de ölümsüzleşti
Türkiye’nin ilk kadın protestosu İzmir'de ölümsüzleşti
0
Karşıyakalı çocuklar kitaplarla buluştu
Karşıyakalı çocuklar kitaplarla buluştu
0
Nazım Hikmet Gaziemir’de anıldı
Nazım Hikmet Gaziemir’de anıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.