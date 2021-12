Gaziemir'de 2021 sanatla geçti

Gaziemirlilerin kültürel ve sanatsal etkinliklere ulaşabilmeleri için çalışmalar yaşama geçiren Gaziemir Belediyesi, 2021 yılında 21 konser, 35 tiyatro, 8 sinema film gösterimi, 15 atölye, 6 sergi, 5 panel ve 10 anma etkinliği düzenledi

Gaziemir Belediyesi, her ay güncellediği kültür sanat takvimiyle yurttaşları tiyatro oyunları, gösteriler, sergiler ve konserlerle buluşturuyor. Belediyenin aylık olarak belirlediği etkinlik takviminde her yaştan ve her kesimden yurttaşın isteğine cevap verecek etkinlikler yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, Festival Alanı’nda ve ilçenin 16 mahallesinde açık havada düzenlenen etkinliklerde ünlü sanatçılar ve belediye kursiyerleri sanatlarını özgürce sahneliyor.

Belediyenin kültür sanat çalışmaları kapsamında 2021 yılında 21 konser, 35 tiyatro, 8 sinema film gösterimi, 15 atölye, 6 sergi, 5 panel ve 10 anma etkinliği düzenledi. Etkinliklerde birçok profesyonel ve amatör sanatçı sahne aldı.

Gaziemir’de ünlüler geçidi

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği ve 4 gün süren Münir Özkul Tiyatro Günleri’nde birbirinden ünlü tiyatro sanatçıları oyunlarını sahneledi. Münir Özkul Tiyatro Günleri kapsamında İzmir Halk Tiyatrosu oyuncuları Aziz Nesin Kabare, Mahşeri Cümbüş topluluğu Tiyatro Sporu, Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları Kuvayi Milliye Destanı isimli oyunlarını sahneledi. Mehmet Esen de Meddah isimli gösterisiyle Gaziemirli seyirciyle buluştu. Sevgi Yolu’nda sahnelenen oyunları izleyen Gaziemirliler oyuncuların muhteşem performanslarına bir kez daha hayran kaldı.

Etkinlikler kapsamında parklarda ve kentin meydanlarında 8 sinema filmi gösterimi de yapıldı. Açık havada düzenlenen sinema gösterimlerde de yurttaşlar keyifli saatler yaşadı.



21 konser

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği 21 konserde, müzik toplulukları ve sanatçılar ezgilerini Gaziemirli seyirciler için seslendirdi. Festival Alanı’nda sahne alan Hakan Aysev, muhteşem performansıyla Gaziemirlilere unutamayacakları bir konser yaşattı. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde konser veren Dilek Türkan, şarkılarını öğretmenler için seslendirdi. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkan Manga ise yurttaşlara muhteşem bir bayram yaşattı.

Amatör müzik toplulukları ise seslendirdikleri şarkılarla Gaziemirlilerin doyasıya eğlenmelerini sağladı. Düzenlenen panellerde ise akademisyenler ile uzmanlar bilgilerini Gaziemirli yurttaşlarla paylaştı.

Çocuklar tiyatroya doydu

Düzenlediği kurslarda çocukları sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel ekinlikler düzenliyor. Belediye, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde ve yıl boyunca süren gösterimlerde binlerce minik izleyiciyi tiyatroyla buluşturdu. Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde ve mahallelerinde sahnelenen tiyatroları izleyen çocuklar, sanatın büyülü dünyasında yolculuğa çıktı.

Belediyenin düzenlediği Minik Ressamlar Atölyesi’ne katılan çocuklar da resim eğitmenleri eşliğinde yeteneklerini tuvale döktü.

Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları kültür sanat etkinliklerine kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla hız verdiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Hepimiz uzun zamandır uzak kaldığımız sanat etkinliklerini; tiyatroyu, konseri, sinemayı çok özlemiştik. Düzenlediğimiz etkinliklerle Gaziemir’de 2021 yılını sanat dolu geçirdik. Salgın koşullarının el verdiği ölçüde, yeni yılda da etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.